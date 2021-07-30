Пятница, 30 Июля 2021 12:14

АрмИнфо.Правящая фракция Национального собрания 7-го созыва "Мой шаг" инициировал законодательные изменения, регулирующие применение средств фото- и видеофиксации, а также дронов в приграничной зоне. Соответствующая законодательная инициатива после первого чтения в НС получила положительное заключение на внеочередном заседании постоянной комиссии по обороне и вопросам безопасности парламента Армении 30 июля и внесена в повестку дня сегодняшнего внеочередного заседания парламента.

Как пояснил содокладчик законопроекта депутат от фракции "Мой шаг" Армен Хачатрян, в настоящее время данные правоотношения не урегулированы. "Жители приграничных районов, а также туристы проводят подобные сьемки, что вызывает справедливое недовольство пограничных войск как наших, так и соседнего государства",- заявил он, добавив, что сфера нуждается в срочном правовом регулировании.

Так, поправками в законе "О государственной границе" устанавливается соответствующими правила, при нарушении которых в силу вступает поправка уже в Кодексе об административных правонарушениях, в результате которого при нарушении установленных правил будет назначено административное наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. драмов.

Помимо этого, Хачатрян призвал правительство Армении выступить с аналогичной инициативой. В частности, по его словам, на сегодня главы местных администраций, общин постоянно делятся информацией с представителями СМИ. Он отдельно коснулся того, что "перманентно поступает информация из Сюникской области, якобы, о том, что азербайджанцы вторглись на территорию РА". "Надо ввести определенные правила, устанавливающие, что госчиновники не имеют право распространять информацию о ситуации на границе. Данное направление никоим образом не регулируется",- заключил депутат.