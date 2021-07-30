Пятница, 30 Июля 2021 11:59

АрмИнфо. На данном этапе ситуации в отношениях Армении и Азербайджана полная, окончательная деблокада Армении, на мой взгляд, представляется, невозможной. Подобное мнение выразил АрмИнфо координатор рабочей группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Александр Скаков.

"Думаю, что это понимают все заинтересованные стороны, включая Ереван. Возможно, удастся наладить грузоперевозки, других вариантов я пока что не вижу. В целом, у Армении на сегодня скопился ворох проблем. В частности, весьма сложно выглядит геополитическая ситуация вокруг страны. Также важно подчеркнуть, что в контексте обсуждения связанных с деблокадой вопросов, не менее важным, представляется, обеспечение безопасности", - подчеркнул он. Согласно Скакову, Ереван пытается делать шаги в направлении восстановления работы Минской группы ОБСЕ. Однако, несмотря на торопливость в этом вопросе, армянские усилия в данном направлении не получает от международного сообщества достаточной поддержки. Что в числе всего прочего обусловлено сложной геополитической ситуацией вокруг Армении.

Баку в свою очередь, по оценкам эксперта, на данном этапе сосредоточил усилия на достижении мирного соглашения с Ереваном, так как он себе это представляет. И именно посредством заключения данного соглашения Азербайджан, согласно Скакову, попытается разрешить все свои проблемы. Включая проблему налаживания коммуникаций с Турцией. И сегодня пытается выжать из собственного превосходства, достигнутого по итогам прошлогодней войны, максимум.

"В целом, суть текущей ситуации между Арменией и Азербайджаном и ее возможных перспектив в ходе последней встречи с премьером Пашиняном практически одной фразой отразил президент РФ Путин. Он придал важность получению Пашиняном на внеочередных выборах вотума доверия в контексте решения острых, болезненных вопросов. На мой взгляд, в этой фразе нашла свое отражение целая система взаимосвязанных проблем между Арменией и Азербайджаном", - подчеркнул эксперт.