Пятница, 30 Июля 2021 11:10

АрмИнфо. Россия сменила своего сопредседателя в Минской группе ОБСЕ по Карабахскому конфликту.

Это следует из опубликованного 29 июля на сайте МГ ОБСЕ заявления в связи с напряженностью на азербайджано-армянской границе, где вместо Игоря Попова в качестве сопредседателя от России указан Игорь Ховаев. Официальных комментариев о смене сопредседателя от Москвы пока нет.

Напомним, что Игорь Попов был назначен сопредседателем Минской группы ОБСЕ по карабахскому вопросу летом 2010 года.

Согласно данным из открытых источников, Игорь Ховаев родился 18 января 1962 года. В 1988 году окончил международный факультет Московского государственного института международных отношений МИД СССР и в том же году поступил на дипломатическую службу. Владеет английским, французским и вьетнамским языками. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса, присвоенный в феврале 2017 года.

С 1988 по 2004 годы - работал на различных должностях в Центральном аппарате МИД России и за рубежом. С 2004 по 2005 годы - начальник отдела Управления по работе с соотечественниками Департамента внешнеполитического планирования МИД России. С 2005 по 2010 годы - советник-посланник Посольства России во Вьетнаме. С 2010 по 2015 годы

- заместитель директора Третьего департамента Азии МИД России.

С 2 марта 2015 по 21 сентября 2020 года - чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Филиппины и по совместительству в Республике Палау и Федеративных Штатах Микронезии. С 5 мая того же года - чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Маршалловы Острова по совместительству.