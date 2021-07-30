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АрмИнфо. Россия сменила своего сопредседателя в Минской группе ОБСЕ по Карабахскому конфликту.
Это следует из опубликованного 29 июля на сайте МГ ОБСЕ заявления в связи с напряженностью на азербайджано-армянской границе, где вместо Игоря Попова в качестве сопредседателя от России указан Игорь Ховаев. Официальных комментариев о смене сопредседателя от Москвы пока нет.
Напомним, что Игорь Попов был назначен сопредседателем Минской группы ОБСЕ по карабахскому вопросу летом 2010 года.
Согласно данным из открытых источников, Игорь Ховаев родился 18 января 1962 года. В 1988 году окончил международный факультет Московского государственного института международных отношений МИД СССР и в том же году поступил на дипломатическую службу. Владеет английским, французским и вьетнамским языками. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса, присвоенный в феврале 2017 года.
С 1988 по 2004 годы - работал на различных должностях в Центральном аппарате МИД России и за рубежом. С 2004 по 2005 годы - начальник отдела Управления по работе с соотечественниками Департамента внешнеполитического планирования МИД России. С 2005 по 2010 годы - советник-посланник Посольства России во Вьетнаме. С 2010 по 2015 годы
- заместитель директора Третьего департамента Азии МИД России.
С 2 марта 2015 по 21 сентября 2020 года - чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Филиппины и по совместительству в Республике Палау и Федеративных Штатах Микронезии. С 5 мая того же года - чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Маршалловы Острова по совместительству.
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|Силами подразделений ПВО ВС Армении был сбит азербайджанский БПЛА типа Aerostar
|Минская группа ОБСЕ распространила заявление в связи с напряженностью на армяно- азербайджанской границе
|Подразделения ПВО ВС Армении пресекли попытки проникновения азербайджанских БПЛА в Гегаркунике
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Правозащитник: Преследование армянских военнопленных в Азербайджане является нарушением III Женевской конвенции
|Форин-офис предупредил британцев не приближаться к армяно-азербайджанской границе
|Правительство Армении выделит 36.8 млн. драмов на проведение ежегодного кинофестиваля <Золотой абрикос>
|Сотрудники сферы общественных услуг и госслужащие Армении будут обязаны вакцинироваться либо периодически проходить ПЦР-тест на COVID-19
|Генсек ОДКБ о ситуации на границе: Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы
|Песков: Москва продолжает свои контакты с Ереваном и Баку для обеспечения полной реализации трехсторонних договоренностей
|Генпрокуратура: Из-за нарушений, обнаруженных в работе Ереванской ТЭЦ, государству и компании нанесен ущерб в размере свыше 21 млрд. драмов
|Власти Армении окажут финансовое содействие определенной группе студентов
|Армения направит 3 млрд 459 млн драмов на приобретение вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech и Sinopharm
|Пашинян предложил разместить опорные пункты российских пограничников вдоль всей границы с Азербайджаном
|Прогноз: Беззащитное состояние Армении будет длиться до ее выхода из ОДКБ
|Прогноз: Добившись от Армении уступок, Азербайджан возобновит давление с целью добиться новых
|За сутки в Армении зарегистрировано 233 новых случаев заражения коронавирусом, скончалось - 7
|Конверс Банк завершил размещение корпоративных облигаций
|В Госдепартаменте США призвали Ереван и Баку как можно скорее вернуться к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ
|В результате очередной провокации Азербайджана военнослужащий ВС Армении получил огнестрельное ранение
|Европейский офис <Ай Дат> назвал азербайджанскую агрессию на границе новой попыткой этнической чистки армян, начатой во время войны в Арцахе в 2020 году
|ВС Азербайджана вновь нарушили, достигнутое накануне, соглашение о прекращении огня
|Палата представителей Конгресса США приняла поправку Френка Паллоне, предлагающую существенно сократить военную помощь США Азербайджану
|Республиканская партия Армении обсудила ситуацию на восточных границах и сделала замечание МИД-у
|Рубинян: С 16 сентября Армения примет председательство в ОДКБ
|Ключевые вопросы сотрудничества обсуждены на заседании совместной Tуркмено-Tаджикской комиссии в Душанбе
|Поправка Паллоне может лишить Азербайджан права на получение военной помощи от США
|Следком: По факту убийства армянских военнослужащих и нарушения территориальной целостности Республики Армения возбуждено уголовное дело
|Путин обсудил ситуацию на границе Армении и Азербайджана в ходе совещания с членами Совбеза
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Минобороны сообщает о 4 раненных с армянской стороны в результате провокации ВС Азербайджана
|Левон Айвазян: Позиция армянской стороны остается неизменной - подразделения ВС Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Армении
|Аргишти Кярамян встретился с Сергеем Копыркиным
|Франция готова рассмотреть заявления Армении в оборонной сфере
|Армянские военнопленные, обвиняемые бакинским судом в "шпионаже", приговорены к лишению свободы сроком на 15 лет
|Франция призывает к возобновлению политических процессов между Арменией и Азербайджаном
|Пашинян назначил служебное расследование для изучения обоснованности дополнительных финансовых ассигнований из госбюджета
|Омбудсмен: Обстрелы территории Армении имеют единое намерение - нарушают права, жизнь и мир гражданского населения Армении
|Нарине Меликян: Стереотип «стеклянного потолка» делает компании пленниками «порочного круга некомпетентности»
|Турция и Азербайджан намерены создать совместную тюркскую армию
|МО: при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о возобновлении режима прекращения огня
|Баку принял предложение о прекращении огня на границе с Арменией
|Россия обязана выполнять обязательства, а Армения обязана это потребовать
|Омбудсмен Армении представил факты о преступных обстрелах азербайджанских ВС
|Председатель Великого Национального Собрания Турции говорит "о горьких последствиях" для Армении
|Подразделения ВС Азербайджана, атаковавшие армянские позиции, отброшены назад
|В результате боев, развернутых после нападения, спровоцированного Азербайджаном, с армянской стороны трое погибших, еще двое раненых
|Пакистан вовлекается в южнокавказские дела
|Артур Ванецян предлагает в парламенте 8-го созыва создать постоянную комиссию по вопросам Арцаха
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|Прогноз: Беззащитное состояние Армении будет длиться до ее выхода из ОДКБ
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