Пятница, 30 Июля 2021 11:03

АрмИнфо.Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Стефан Висконти из Франции, Эндрю Шофер из Соединенных Штатов Америки и Игорь Ховаев из Российской Федерации) выступили с заявлением.

В заявлении говорится, что сопредседатели с озабоченностью относятся к недавним инцидентам вдоль армяно-азербайджанской границы, включая сообщения о раненых и человеческих жертвах. Сопредседатели призывают Армению и Азербайджан к немедленной деэскалации ситуации, воздержаться от провокационной риторики и действий, и полностью выполнить свои обязательства по заявлению от 9 ноября и другим совместно согласованным договоренностям о прекращении огня.

Сопредседатели подтверждают необходимость согласованного, всеобъемлющего и устойчивого урегулирования всех остающихся основных вопросов по существу конфликта и настоятельно призывают стороны как можно скорее вернуться к переговорам под их эгидой. Они повторяют свое предложение организовать прямые двусторонние консультации под их эгидой, чтобы стороны могли совместно рассмотреть и согласовать структурированную повестку дня, отражающую их приоритеты, без предварительных условий.

"Сопредседатели еще раз подтверждают свою решительную поддержку продолжающихся усилий Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и его команды", - говорится в заявлении.