Четверг, 29 Июля 2021 20:46

АрмИнфо. Бакинский суд по тяжким преступлениям 29 июля приговорил к шести годам лишения свободы 13 граждан Армении, обвиняемых в создании вооруженной группировки, терроризме и незаконном пересечении границы Азербайджана близ поселка Гадрут.

Согласно Тренд, 13 членов "армянской диверсионной группы" - Астанян Егиш Оганесович, Арамян Карен Арменович, Авакян Тигран Маникович, Геворкян Григор Геворгиевич, Манукян Овсеп Робертович, Мартиросян Геворг Самуэлович, Геворкян Роберт Овикович, Аветисян Вагаршак Ашотович, Акопян Володия Гагикович, Сукиасян Андраник Срапович, Манукян Андраник Тигранович, Сагатерян Григор Cейранович и Гирагусян Эдуард Арменович проговорены к лишению свободы сроком на шесть лет. После отбытия наказания они будут депортированы из Азербайджана.

Отмечается, что "члены армянских вооруженных формирований, после объявления о прекращении огня, оговоренного подписанным Азербайджаном, Россией и Арменией 10 ноября 2020 года трехсторонним заявлением, незаконно и тайно проникнув на азербайджанскую территорию, совершили террористически - подрывные и другие преступные действия против военнослужащих и мирных жителей Азербайджана".

Напомним, что сегодня, до начала заседания правительства, и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что действия Баку, помимо все прочего, направлены на дискредитацию Трехсторонних заявлений. В частности, по его словам, вопреки пункту 8 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в Азербайджане продолжаются судебные заседания над армянскими военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами по надуманным обвинениям, в результате чего они осуждаются на долгие годы тюремного заключения. "Заслуживает особого внимания тот факт, что почти все осужденные за последний период были взяты в плен после 9 ноября, в зоне ответственности миротворцев (российского миротворческого контингента-ред.). Если этот факт сопоставить с той широкомасштабной кампанией, которая в Азербайджане ведется против российских миротворцев и тем, что Баку до сих пир не подписал мандат миротворцев, становится очевидно, что это направлено против миротворцев, то есть установления стабильности и мира в Нагорном Карабахе", - указал он.