Четверг, 29 Июля 2021 20:00

АрмИнфо. Министерство иностранных дел, по делам содружества и развития (FCDO) Великобритании призывает своих граждан не приближаться к восточной границе Армении и Азербайджана ближе, чем на 5 км. С соответствующей рекомендацией МИД выступил 29 июля.

Форин-офис также не рекомендует своим гражданам ездить по трассе M16 / H26 между городами Иджеван и Ноемберян. Помимо этого, FCDO рекомендует воздерживаться от любых поездок в остальную часть Армении, кроме необходимых, на основании текущей оценки рисков COVID-19.

На сайте МИД Великобритании есть напоминание о военных столкновениях в Нагорном Карабахе в 2020 году. Также упоминаются акции протеста в центре Еревана и других крупных городах. "За последние 12 месяцев на границе было много военных столкновений, в результате которых погибло и пострадало несколько человек",- говорится в рекомендации.