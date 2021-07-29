Четверг, 29 Июля 2021 18:28

АрмИнфо. Серьезную обеспокоенность вызывает опасность дальнейшей эскалации напряженности в регионе, что может негативно сказаться на выполнении договоренностей в трехстороннем формате, закрепленных в Заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года. Об этом говорится в официальном заявлении генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.

В частности, он отметил, что применение силы является неприемлемым, а для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы. При этом генсек ОДКБ поприветствовал усилия Российской Федерации, направленные на стабилизацию обстановки в регионе.

Отметив, что в ночь на 28 июля 2021 года на границе Армении и Азербайджана произошли боевые столкновения, в результате которых трое военнослужащих армянских вооруженных сил погибли, четверо получили ранения, Станислав Зась выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.