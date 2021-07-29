Четверг, 29 Июля 2021 15:11

АрмИнфо. Россия в курсе обострения на армяно-азербайджанской границе, ведется работа со сторонами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предложение и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна о размещении опорных пунктов российских пограничников вдоль всей границы.

Как передает РИА Новости, пресс-секретарь президента России в этом ключе обратил внимание на то, что Москва продолжает свои контакты с Ереваном и Баку, чтобы обеспечить в полной мере реализацию трехсторонних договоренностей.

<Мы знаем, что вчера было обострение на армяно-азербайджанской границе. И вы знаете, что российские представители приложили немало усилий для того, чтобы режим прекращения огня был восстановлен. Работа продолжается", - заявил Песков