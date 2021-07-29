|Песков: Москва продолжает свои контакты с Ереваном и Баку для обеспечения полной реализации трехсторонних договоренностей
|Генпрокуратура: Из-за нарушений, обнаруженных в работе Ереванской ТЭЦ, государству и компании нанесен ущерб в размере свыше 21 млрд. драмов
|Власти Армении окажут финансовое содействие определенной группе студентов
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|Прогноз: Беззащитное состояние Армении будет длиться до ее выхода из ОДКБ
|Прогноз: Добившись от Армении уступок, Азербайджан возобновит давление с целью добиться новых
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|В Госдепартаменте США призвали Ереван и Баку как можно скорее вернуться к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ
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|Палата представителей Конгресса США приняла поправку Френка Паллоне, предлагающую существенно сократить военную помощь США Азербайджану
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|Рубинян: С 16 сентября Армения примет председательство в ОДКБ
|Ключевые вопросы сотрудничества обсуждены на заседании совместной Tуркмено-Tаджикской комиссии в Душанбе
|Поправка Паллоне может лишить Азербайджан права на получение военной помощи от США
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АрмИнфо. Россия в курсе обострения на армяно-азербайджанской границе, ведется работа со сторонами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предложение и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна о размещении опорных пунктов российских пограничников вдоль всей границы.
Как передает РИА Новости, пресс-секретарь президента России в этом ключе обратил внимание на то, что Москва продолжает свои контакты с Ереваном и Баку, чтобы обеспечить в полной мере реализацию трехсторонних договоренностей.
<Мы знаем, что вчера было обострение на армяно-азербайджанской границе. И вы знаете, что российские представители приложили немало усилий для того, чтобы режим прекращения огня был восстановлен. Работа продолжается", - заявил Песков
|Песков: Москва продолжает свои контакты с Ереваном и Баку для обеспечения полной реализации трехсторонних договоренностей
|Генпрокуратура: Из-за нарушений, обнаруженных в работе Ереванской ТЭЦ, государству и компании нанесен ущерб в размере свыше 21 млрд. драмов
|Власти Армении окажут финансовое содействие определенной группе студентов
|Армения направит 3 млрд 459 млн драмов на приобретение вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech и Sinopharm
|Пашинян предложил разместить опорные пункты российских пограничников вдоль всей границы с Азербайджаном
|Прогноз: Беззащитное состояние Армении будет длиться до ее выхода из ОДКБ
|Прогноз: Добившись от Армении уступок, Азербайджан возобновит давление с целью добиться новых
|За сутки в Армении зарегистрировано 233 новых случаев заражения коронавирусом, скончалось - 7
|Конверс Банк завершил размещение корпоративных облигаций
|В Госдепартаменте США призвали Ереван и Баку как можно скорее вернуться к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ
|В результате очередной провокации Азербайджана военнослужащий ВС Армении получил огнестрельное ранение
|Европейский офис <Ай Дат> назвал азербайджанскую агрессию на границе новой попыткой этнической чистки армян, начатой во время войны в Арцахе в 2020 году
|ВС Азербайджана вновь нарушили, достигнутое накануне, соглашение о прекращении огня
|Палата представителей Конгресса США приняла поправку Френка Паллоне, предлагающую существенно сократить военную помощь США Азербайджану
|Республиканская партия Армении обсудила ситуацию на восточных границах и сделала замечание МИД-у
|Рубинян: С 16 сентября Армения примет председательство в ОДКБ
|Ключевые вопросы сотрудничества обсуждены на заседании совместной Tуркмено-Tаджикской комиссии в Душанбе
|Поправка Паллоне может лишить Азербайджан права на получение военной помощи от США
|Следком: По факту убийства армянских военнослужащих и нарушения территориальной целостности Республики Армения возбуждено уголовное дело
|Путин обсудил ситуацию на границе Армении и Азербайджана в ходе совещания с членами Совбеза
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Минобороны сообщает о 4 раненных с армянской стороны в результате провокации ВС Азербайджана
|Левон Айвазян: Позиция армянской стороны остается неизменной - подразделения ВС Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Армении
|Аргишти Кярамян встретился с Сергеем Копыркиным
|Франция готова рассмотреть заявления Армении в оборонной сфере
|Армянские военнопленные, обвиняемые бакинским судом в "шпионаже", приговорены к лишению свободы сроком на 15 лет
|Франция призывает к возобновлению политических процессов между Арменией и Азербайджаном
|Пашинян назначил служебное расследование для изучения обоснованности дополнительных финансовых ассигнований из госбюджета
|Омбудсмен: Обстрелы территории Армении имеют единое намерение - нарушают права, жизнь и мир гражданского населения Армении
|Нарине Меликян: Стереотип «стеклянного потолка» делает компании пленниками «порочного круга некомпетентности»
|Турция и Азербайджан намерены создать совместную тюркскую армию
|МО: при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о возобновлении режима прекращения огня
|Баку принял предложение о прекращении огня на границе с Арменией
|Россия обязана выполнять обязательства, а Армения обязана это потребовать
|Омбудсмен Армении представил факты о преступных обстрелах азербайджанских ВС
|Председатель Великого Национального Собрания Турции говорит "о горьких последствиях" для Армении
|Подразделения ВС Азербайджана, атаковавшие армянские позиции, отброшены назад
|В результате боев, развернутых после нападения, спровоцированного Азербайджаном, с армянской стороны трое погибших, еще двое раненых
|Пакистан вовлекается в южнокавказские дела
|Артур Ванецян предлагает в парламенте 8-го созыва создать постоянную комиссию по вопросам Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Тяжелоатлетка Полина Гурьева завоевала первую для Туркменистана медаль на Олимпийских играх
|Армен Саркисян и президент Агентства международного сотрудничества Японии обсудили расширение сотрудничества
|В Армении откроется клиника по блефаропластике
|Глава общины Каджаран Манвел Парамазян останется под арестом
|Подробности от СК: Солдат-срочник застрелился
|Мэрия Еревана намерена повысить зарплаты около 2 тысячам своих сотрудников
|Прогноз: Удерживать ситуацию в состоянии управляемой неопределенности до бесконечности Москве не удастся
|Эксперт: Главной целью США и Великобритании был окончательный разгром армянских сил в Арцахе, его полный захват и уход России из Армении
|За сутки в Армении подтвердилось 180 новых случаев заражения коронавирусом, скончалось - 7
|Посол США посетила Гегаркуникскую область
|Президент Армении: Когда ты маленький, ты должен уметь объединить все свои силы, чтобы сила удара была велика
|ACBA Bank: На развитие зеленой экономики в Армении будет направлено $5 млн.
|Америабанк - лидирующий налогоплательщик среди армянских банков по итогам I полугодия 2021г
|Состоялся телефонный разговор между главами оборонных ведомств России и Армении
|Президент Армении назначил послов в Египте, Туркменистане, Колумбии и на Кубе
|США призвали своих граждан воздержаться от поездок в Армению и Арцах
|В Арцахе погиб военнослужащий
|Артак Бегларян: Народ и власти Арцаха не примут никогда никакого статуса де-юро или де-факто в составе Азербайджана
|Пашинян в офисе партии власти проводит встречу с новоизбранными депутатами партии "Гражданский договор": Повестка неизвестна
|Читать больше
|Прогноз: Беззащитное состояние Армении будет длиться до ее выхода из ОДКБ
|Прогноз: Добившись от Армении уступок, Азербайджан возобновит давление с целью добиться новых
|Россия обязана выполнять обязательства, а Армения обязана это потребовать
|Прогноз: Удерживать ситуацию в состоянии управляемой неопределенности до бесконечности Москве не удастся
|Эксперт: Главной целью США и Великобритании был окончательный разгром армянских сил в Арцахе, его полный захват и уход России из Армении
|Читать больше
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