Четверг, 29 Июля 2021 13:13

АрмИнфо. Армения расширила круг бенефициаров программы о предоставлении компенсации платы за обучение. Соответствующие изменения в законах о высшем, послевузовском, начальному и среднеобразовательном образовании были одобрены правительством 29 июля.

Как пояснил и.о. министра образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян, представляя законопроект, в настоящий момент льготой в виде компенсации платы за обучение пользуются студенты госинститутов с высокой успеваемостью, из необеспеченных семей, а также из приграничных общин.

Впредь в группу "льготников" будут включены студенты - участники военных действий, студенты, имеющие двух и более несовершеннолетних детей.

В этом году программой воспользуются порядка 4 000 студентов, а в 2022-24 гг. - ориентировочно 6 800, 6 000 и 4 600 соответственно.

Более низкий критерий успеваемости будет установлен для профессионально-технических учебных заведений (60% от максимальной оценки) и более высокий - для вузов (70% для бакалавриата и 80% - для магистратуры). "Логика в том, чтобы требования к успеваемости на каждой последующей ступени были более жесткими, но реалистичными", - пояснил он.

В свою очередь. и.о. министра экономики Армении Ваан Керобян сообщил, что в пакете ЕС о предоставлении Армении 2,6 млрд евро были включены программы, делающие акцент на развитие средне-профессионального образования. Помимо этого, на данном этапе ведомство совместно с министерством труда и социальным вопросам, Институтом экономики и Институтом труда и занятости, проведет анализ экономики страны для инициирования процесса "дачи заказа" образовательной системе, чтобы последняя выпускала кадры не по инерции, а по необходимости и в соответствии с потребностями экономики.