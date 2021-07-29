Четверг, 29 Июля 2021 12:16

АрмИнфо.Выстрелы и убийства на границе являются продолжением существовавшего с середины "нулевых" конфликта низкой интенсивности. Ничего нового не происходит, просто изменилась граница с Азербайджаном, которая вместо Арцаха теперь проходит в Гегаркунике. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

"Что же касается конкретно последних азербайджанских атак на Армению, то все эти обстрелы и убийства являются неразрывной частью стратегии давления на Ереван. Элементами этой же стратегии являются постоянные заявления Алиева о "решении карабахской проблемы", хотя Армения считает, что статус Арцаха должен определяться на переговорах. И конечно, также удержание в Азербайджане попавших в плен армян", - заметил он.

По прогнозам политолога, последние атаки на Гегаркуник к широкомасштабной войне не приведет, тем не менее, конфликт низкой интенсивности может поддерживаться, поскольку это является частью стратегии Баку. Цель этой стратегии, согласно Искандаряну, открытие для Азербайджана транспортного коридора через территорию Армении к Нахиджевану и Турции, который будет контролироваться не армянами. И конечно, подписание мирного договора с приемлемыми для Баку формулировками, которые Алиев сможет представить общественности как признание границ Азербайджана Арменией, и фактическое включение Арцаха в состав Азербайджана.

Комментируя требования Баку о передаче ему Арменией т.н. анклавных сел, Искандарян заметил, что Азербайджан пока что запрашивает больше, чтобы получить меньше. Однако, это отнюдь не означает, что если Ереван в чем-то уступит, то очень скоро не придет время и анклавов. И для достижения всех этих целей Алиев давит на Армению выстрелами, убийствами, военнопленными, дипломатией через третьи страны, в основном через Россию.

"Основная проблема во всем этом для Армении заключается в отсутствии каких-либо предпосылок для завершения всей этой ситуации. Ожидать, что азербайджанцы, получив чего-то, успокоятся и перестанут стрелять и убивать, не есть рационально. В обозримой перспективе у Азербайджана нет никакой мотивации прекратить давление, поддерживая нервозную обстановку на границе. И как только Азербайджан добьется от Армении уступок, он продолжит давление с целью добиться новых", - подытожил политолог.

Утром 28 июля Азербайджан начал очередные обстрелы, убийства и наступление на армянские боевые позиции и села. После Сюника, Арарата и Тавуша объектом вражеской агрессии в очередной раз стала Гегаркуникская область нашей страны. Азербайджанские военные вели прицельный обстрел сел Кут и Верхняя Шоржа. Очередными жертвами очередного проявления азербайджанской агрессии стали трое армянских военных. Армянская армия, по информации Минобороны, предприняла в ответ все необходимые действия для защиты границ страны и по состоянию на 09:20 утра враг был отброшен на исходные позиции.