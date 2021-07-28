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АрмИнфо. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, обсуждалось социально-экономическое развитие России, ситуация в Афганистане и на границе Армении и Азербайджана. Об этом передает РИА Новости ссылаясь на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
<В ходе совещания участники обсудили текущие вопросы социально-экономического развития России. Кроме того, затрагивались также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане, а также на армяно-азербайджанской границе", - сказал Песков.
Согласно источнику, на совещании присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко,.зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента Сергей Иванов.
|Республиканская партия Армении обсудила ситуацию на восточных границах и сделала замечание МИД-у
|Рубинян: С 16 сентября Армения примет председательство в ОДКБ
|Ключевые вопросы сотрудничества обсуждены на заседании совместной Tуркмено-Tаджикской комиссии в Душанбе
|Поправка Паллоне может лишить Азербайджан права на получение военной помощи от США
|Следком: По факту убийства армянских военнослужащих и нарушения территориальной целостности Республики Армения возбуждено уголовное дело
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Турция и Азербайджан намерены создать совместную тюркскую армию
|МО: при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о возобновлении режима прекращения огня
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|Омбудсмен Армении представил факты о преступных обстрелах азербайджанских ВС
|Председатель Великого Национального Собрания Турции говорит "о горьких последствиях" для Армении
|Подразделения ВС Азербайджана, атаковавшие армянские позиции, отброшены назад
|В результате боев, развернутых после нападения, спровоцированного Азербайджаном, с армянской стороны трое погибших, еще двое раненых
|Пакистан вовлекается в южнокавказские дела
|Артур Ванецян предлагает в парламенте 8-го созыва создать постоянную комиссию по вопросам Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Тяжелоатлетка Полина Гурьева завоевала первую для Туркменистана медаль на Олимпийских играх
|Армен Саркисян и президент Агентства международного сотрудничества Японии обсудили расширение сотрудничества
|В Армении откроется клиника по блефаропластике
|Глава общины Каджаран Манвел Парамазян останется под арестом
|Подробности от СК: Солдат-срочник застрелился
|Мэрия Еревана намерена повысить зарплаты около 2 тысячам своих сотрудников
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|Эксперт: Главной целью США и Великобритании был окончательный разгром армянских сил в Арцахе, его полный захват и уход России из Армении
|За сутки в Армении подтвердилось 180 новых случаев заражения коронавирусом, скончалось - 7
|Посол США посетила Гегаркуникскую область
|Президент Армении: Когда ты маленький, ты должен уметь объединить все свои силы, чтобы сила удара была велика
|ACBA Bank: На развитие зеленой экономики в Армении будет направлено $5 млн.
|Америабанк - лидирующий налогоплательщик среди армянских банков по итогам I полугодия 2021г
|Состоялся телефонный разговор между главами оборонных ведомств России и Армении
|Президент Армении назначил послов в Египте, Туркменистане, Колумбии и на Кубе
|США призвали своих граждан воздержаться от поездок в Армению и Арцах
|В Арцахе погиб военнослужащий
|Артак Бегларян: Народ и власти Арцаха не примут никогда никакого статуса де-юро или де-факто в составе Азербайджана
|Пашинян в офисе партии власти проводит встречу с новоизбранными депутатами партии "Гражданский договор": Повестка неизвестна
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Апелляционном уголовном суде Еревана обсуждается вопрос изменения меры пресечения руководителю общины Каджаран в его отсутствие
|В Баку начался процесс над армянским блогером и его другом
|Высший судебный совет Армении отклонил ходатайство Комиссии по предупреждению коррупции о привлечении к дисциплинарной ответственности Рубена Вардазаряна
|Вскоре Министерство здравоохранения Армении введет ограничения для стимулирования процесса вакцинации граждан
|Национальное собрание Армении 8-го созыва 2 августа на первом заседании изберет председателя НС и трех вице-спикеров
|Обеспечивая безопасность движения
|Армянские военнопленные, обвиняемые бакинским судом в "шпионаже", могут быть приговорены к лишению свободы сроком до 15 лет
|Пашинян ознакомился с работами по капитальному ремонту и техническому перевооружению МЦ "Сурб Григор Лусаворич"
|В Армении по последним данным от коронавируса вакцинировалось 152 529 человек
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|Россия обязана выполнять обязательства, а Армения обязана это потребовать
|Прогноз: Удерживать ситуацию в состоянии управляемой неопределенности до бесконечности Москве не удастся
|Эксперт: Главной целью США и Великобритании был окончательный разгром армянских сил в Арцахе, его полный захват и уход России из Армении
|Политолог: То, как далеко зайдет Запад в Армении зависит от самой Армении и от геополитики
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