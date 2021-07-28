Среда, 28 Июля 2021 18:29

АрмИнфо. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, обсуждалось социально-экономическое развитие России, ситуация в Афганистане и на границе Армении и Азербайджана. Об этом передает РИА Новости ссылаясь на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

<В ходе совещания участники обсудили текущие вопросы социально-экономического развития России. Кроме того, затрагивались также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане, а также на армяно-азербайджанской границе", - сказал Песков.

Согласно источнику, на совещании присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко,.зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента Сергей Иванов.