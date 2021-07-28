Среда, 28 Июля 2021 15:03

АрмИнфо.Франция готова рассмотреть заявления Армении в оборонной сфере, однако нужно учитывать то, что Армения и Франция не являются частью одного военного альянса. Об этом в ходе пресс-конференции 28 июля, приуроченной археологическим раскопкам в Эребуни заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Армении Джонатан Лакотт.

<В общей сложности наша цель - это не подготовка к будущей войне, а, напротив, избежание конфликта, войны. Потому что мы считаем, что имеющиеся конфликты в регионе должны исключать военные пути решения>, - подчеркнул дипломат.

При этом он добавил, что вопрос Карабаха, армяно-азербайджанской границы должен решаться только в рамках переговорного процесса. <Какая-либо другая альтернатива приведет только к тупику>, - сказал Джонатан Лакотт.