Среда, 28 Июля 2021 12:02

АрмИнфо.Азербайджан поддержал инициативу российской стороны в связи с объявлением перемирия на армяно-азербайджанской государственной границе с 10:00 по бакинскому времени (9:00 мск), сообщает турецкая Анадолу.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС Азербайджана 28 июля около 03:40 осуществили нападение на армянские позиции, расположенные на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы. По состоянию на 08:30 в результате боев, развернутых после нападения, спровоцированного Азербайджаном, с армянской стороны трое погибших, еще двое раненых. Баку пока сообщает лишь о двух раненых.

Затем МО РА сообщило, что по данным на 09:20, азербайджанские подразделения, понеся потери, отброшены на прежние позиции.

По данным Минобороны Армении, противник в преддверии запланированных в Москве переговоров начал наступательные боевые действия на границах Армении на участке от Сотка до Верин Шоржа. Сообщалось, что противник пытается улучшить свои опорные пункты для создания благоприятных условий для продвижения.