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АрмИнфо.Азербайджан поддержал инициативу российской стороны в связи с объявлением перемирия на армяно-азербайджанской государственной границе с 10:00 по бакинскому времени (9:00 мск), сообщает турецкая Анадолу.
Ранее сообщалось, что подразделения ВС Азербайджана 28 июля около 03:40 осуществили нападение на армянские позиции, расположенные на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы. По состоянию на 08:30 в результате боев, развернутых после нападения, спровоцированного Азербайджаном, с армянской стороны трое погибших, еще двое раненых. Баку пока сообщает лишь о двух раненых.
Затем МО РА сообщило, что по данным на 09:20, азербайджанские подразделения, понеся потери, отброшены на прежние позиции.
По данным Минобороны Армении, противник в преддверии запланированных в Москве переговоров начал наступательные боевые действия на границах Армении на участке от Сотка до Верин Шоржа. Сообщалось, что противник пытается улучшить свои опорные пункты для создания благоприятных условий для продвижения.
|Минобороны сообщает о 4 раненных с армянской стороны в результате провокации ВС Азербайджана
|Левон Айвазян: Позиция армянской стороны остается неизменной - подразделения ВС Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Армении
|Аргишти Кярамян встретился с Сергеем Копыркиным
|Франция готова рассмотреть заявления Армении в оборонной сфере
|Армянские военнопленные, обвиняемые бакинским судом в "шпионаже", приговорены к лишению свободы сроком на 15 лет
|Франция призывает к возобновлению политических процессов между Арменией и Азербайджаном
|Пашинян назначил служебное расследование для изучения обоснованности дополнительных финансовых ассигнований из госбюджета
|Омбудсмен: Обстрелы территории Армении имеют единое намерение - нарушают права, жизнь и мир гражданского населения Армении
|Нарине Меликян: Стереотип «стеклянного потолка» делает компании пленниками «порочного круга некомпетентности»
|Турция и Азербайджан намерены создать совместную тюркскую армию
|МО: при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о возобновлении режима прекращения огня
|Баку принял предложение о прекращении огня на границе с Арменией
|Россия обязана выполнять обязательства, а Армения обязана это потребовать
|Омбудсмен Армении представил факты о преступных обстрелах азербайджанских ВС
|Председатель Великого Национального Собрания Турции говорит "о горьких последствиях" для Армении
|Подразделения ВС Азербайджана, атаковавшие армянские позиции, отброшены назад
|В результате боев, развернутых после нападения, спровоцированного Азербайджаном, с армянской стороны трое погибших, еще двое раненых
|Пакистан вовлекается в южнокавказские дела
|Артур Ванецян предлагает в парламенте 8-го созыва создать постоянную комиссию по вопросам Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Тяжелоатлетка Полина Гурьева завоевала первую для Туркменистана медаль на Олимпийских играх
|Армен Саркисян и президент Агентства международного сотрудничества Японии обсудили расширение сотрудничества
|В Армении откроется клиника по блефаропластике
|Глава общины Каджаран Манвел Парамазян останется под арестом
|Подробности от СК: Солдат-срочник застрелился
|Мэрия Еревана намерена повысить зарплаты около 2 тысячам своих сотрудников
|Прогноз: Удерживать ситуацию в состоянии управляемой неопределенности до бесконечности Москве не удастся
|Эксперт: Главной целью США и Великобритании был окончательный разгром армянских сил в Арцахе, его полный захват и уход России из Армении
|За сутки в Армении подтвердилось 180 новых случаев заражения коронавирусом, скончалось - 7
|Посол США посетила Гегаркуникскую область
|Президент Армении: Когда ты маленький, ты должен уметь объединить все свои силы, чтобы сила удара была велика
|ACBA Bank: На развитие зеленой экономики в Армении будет направлено $5 млн.
|Америабанк - лидирующий налогоплательщик среди армянских банков по итогам I полугодия 2021г
|Состоялся телефонный разговор между главами оборонных ведомств России и Армении
|Президент Армении назначил послов в Египте, Туркменистане, Колумбии и на Кубе
|США призвали своих граждан воздержаться от поездок в Армению и Арцах
|В Арцахе погиб военнослужащий
|Артак Бегларян: Народ и власти Арцаха не примут никогда никакого статуса де-юро или де-факто в составе Азербайджана
|Пашинян в офисе партии власти проводит встречу с новоизбранными депутатами партии "Гражданский договор": Повестка неизвестна
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Апелляционном уголовном суде Еревана обсуждается вопрос изменения меры пресечения руководителю общины Каджаран в его отсутствие
|В Баку начался процесс над армянским блогером и его другом
|Высший судебный совет Армении отклонил ходатайство Комиссии по предупреждению коррупции о привлечении к дисциплинарной ответственности Рубена Вардазаряна
|Вскоре Министерство здравоохранения Армении введет ограничения для стимулирования процесса вакцинации граждан
|Национальное собрание Армении 8-го созыва 2 августа на первом заседании изберет председателя НС и трех вице-спикеров
|Обеспечивая безопасность движения
|Армянские военнопленные, обвиняемые бакинским судом в "шпионаже", могут быть приговорены к лишению свободы сроком до 15 лет
|Пашинян ознакомился с работами по капитальному ремонту и техническому перевооружению МЦ "Сурб Григор Лусаворич"
|В Армении по последним данным от коронавируса вакцинировалось 152 529 человек
|Минобороны: Противник открыл огонь по армянским позициям в Гегаркуникской и Араратской областях - жертв нет
|Политолог: То, как далеко зайдет Запад в Армении зависит от самой Армении и от геополитики
|В общине Берд будут развивать археологический туризм
|Служба нацбезопасности Армении сообщает о выявление коррупционных преступлений в Ширакской области
|Политолог: В отличие от России, ЕС про деньги, технологии и демократию, но не про войну
|Движение транспорта будет закрыто: Министерства территориального управления и инфраструктур Армении
|Число активных случаев COVID-19 в Армении достигло отметки 4 тыс.
|Туркменистан и Япония привержены традиционным узам дружбы и взаимоподдержки.
|Члены Конгресса США призвали Госдеп приостановить экспорт технологий дронов в Турцию
|Пашинян провел совещание с лидерами внепарламентских политических сил
|Раненый в результате азербайджанской провокации в Гегаркунике военнослужащий находится в крайне тяжелом состоянии.
|Читать больше
|Россия обязана выполнять обязательства, а Армения обязана это потребовать
|Прогноз: Удерживать ситуацию в состоянии управляемой неопределенности до бесконечности Москве не удастся
|Эксперт: Главной целью США и Великобритании был окончательный разгром армянских сил в Арцахе, его полный захват и уход России из Армении
|Политолог: То, как далеко зайдет Запад в Армении зависит от самой Армении и от геополитики
|Политолог: В отличие от России, ЕС про деньги, технологии и демократию, но не про войну
|Читать больше
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