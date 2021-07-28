Среда, 28 Июля 2021 11:52

АрмИнфо.Утро 28 июля началось для Армении информацией об инициированных Азербайджаном очередных обстрелах, убийствах и наступлении на наши боевые позиции и села. После Сюника, Арарата и Тавуша объектом вражеской агрессии в очередной раз стала Гегаркуникская область нашей страны.

По информации Омбудсмена РА Армана Татояна, по состоянию на утро 28 июля азербайджанские военные вели прицельный обстрел сел Кут и Верхняя Шоржа. Очередными жертвами очередного проявления азербайджанской агрессии стали уже несколько армянских военных. Армянская армия, по информации Минобороны, предприняла в ответ все необходимые действия для защиты границ страны и по состоянию на 09:20 утра враг был отброшен на исходные позиции.

Вне всяких сомнений, инициированный военно-политическим руководством Азербайджана очередной террор в отношении жителей Гегаркуника и убийства наших военных являются неразрывной частью политики давления Баку на Ереван. Цель давления очевидна – подписание Арменией “мирного” договора с особым упоминанием в последнем Арцаха как части территории Азербайджана. Вторым пожеланием г-на Алиева является предоставление ему экстерриториального коридора через территорию Армении для связи Азербайджана с эксклавом Нахиджеван. Здесь бессменному президенту апшеронской монархии очевидным образом не дают покоя сомнительные лавры Адольфа Гитлера, напавшего на Польшу и развязавшего Вторую мировую войну после отказа поляков предоставить ему “Данцигский коридор” для сухопутной связи Германии с Восточной Пруссией.

Важно отметить, что все данные процессы, начиная с подписания трехстороннего заявления от 9-го ноября 2020 года и по сегодняшний день, курируются и модерируются единственной страной – Россией. Остальные страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ: США и Франция в процессе практическим не присутствуют. И именно Москва является гарантом выполнения данного заявления. Единоличным гарантом. Заявления, в котором нет ни единого слова, ни о статусе Арцаха, ни о предоставлении Азербайджану экстерриториального коридора для удовлетворения гитлеровских амбиций его пожизненного правителя. В этом свете, примечательным выглядит согласие Москвы обеспечивать безопасность в “Зангезурском коридоре”, то есть фактически взять под собственный единоличный контроль часть суверенной территории Армении. Фактически задвинув на второй план партнеров по МГ, именно Москва взяла на себя единоличную ответственность за выполнение всех девяти пунктов заявления. Меж тем, в Азербайджане все еще находится до 200 армянских пленных, Баку отказывается разблокировать коммуникации, выставляет требования не имеющие никакого отношения к 9-му ноября и продолжает вести боевые действия в отношении Армении. И наконец, после подписания заявления азербайджанские военные вторглись и продолжают оставаться на территории Армении в Сюнике и Гегаркунике.

Итак, Россия не только не выполняет собственные обязательства как гаранта выполнения трехсторонних договоренностей от 9-го ноября, но и не хочет, или не может, нужное подчеркнуть, выполнять даже собственные двусторонние обязательства перед Арменией. Хотим мы признавать это или нет, но это факт. Обязательства по обеспечению безопасности Армении, взятые ею на себя договором от 1995 года. Обязательства в рамках членства Армении в ОДКБ. Внеблоковая страна, не имеющая с Россией никаких договоров в сфере безопасности, обстреливает территорию Армении, засылает туда дроны, убивает и похищает граждан, в ответ на что Москва предпочитает лишь отмалчиваться. Публично. Что происходит в непубличном пространстве: на встречах Путина с Пашиняном и Алиевым, на встречах Шойгу с армянскими и азербайджанскими коллегами, нам остается лишь догадываться. Тем не менее, судя по результатам всех этих встреч – новых обстрелов и новых убийств на границе, представляется возможным предположить, что ничего хорошего Армении от стратегического союзника ждать не приходится. Неспособность или нежелание Москвы выполнять собственные обязательства перед Ереваном является непреложным фактом.

Продолжать на фоне новых убийств и захватов новых территорий переговоры с Азербайджаном при посредничестве России и в рамках предложенного Россией формата, для Армении, представляется, самоубийственным сценарием. Вести переговоры, подписывать мирный договор под дулом автомата – есть не что иное, как самоубийство для армянской государственности. Точнее для того, что от нее осталось после процессов, начавшихся с 27 октября 1999 года. Отказываться от права добиваться статуса Арцаха, что предусмотрено “мадридскими принципами”, равно самоубийству. И наконец, самоубийству равно предоставление агрессивному мини-султанату части своей территории с целью его связи с еще более агрессивной эрдогановской Турцией. Продолжая действовать в рамках логики, навязываемой Азербайджаном, Турцией и Россией, Армения уподобляется человеку, находящемуся по пояс в болоте. Не предпринимая никаких действий для того чтобы вылезти из данной геополитической трясины, мы будем медленно, но верно в нее погружаться до того пока в этом болоте окончательно не захлебнется наша государственность. Да, этот процесс будет длиться годами, возможно, десятилетиями, но оставаясь в позе со скрещенными руками, мы рано или поздно окончательно исчезнем в этом геополитическом болоте.

Все последние заявления и действия Евросоюза, США, послов ЕС и США в Армении, утвержденная, беспрецедентная финансовая помощь Армении, являются, тоненькой, но все-таки, протянутой нам тростинкой. Попытаемся ли мы вылезти из болота, ухватившись за эту тростинку, или же предпочтем продолжать медленно но верно тонуть, решать исключительно нам. Запад совершенно не заинтересован в очередном русско-турецком разделе Армении и, как минимум, в этом интересы Запада совпадают с интересами Армении. Меж тем, интересы Армении с интересами России не совпадают. Как минимум, начиная с появления на столе переговоров по Арцаху “плана Лаврова”. Как себя вести стране в отношении стратегического союзника, имеющего подобное несовпадение интересов с союзником, - вопрос поистине риторический.

“В ответ на силовое посягательство Азербайджана на территориальную целостность РА, Республика Армения использует весь военно-политический инструментарий в соответствии с международным правом”, - отмечается в распространенном утром 28 июля заявлении МИД Армении. Данное заявление, представляется, весьма уместным. Однако, лишь в случае если за ним последуют конкретные действия Еревана. Неспособность-нежелание Москвы выполнять собственные обязательства перед Арменией в рамках двусторонних, трехсторонних и многосторонних договоров налицо. Что должно удостоиться логического ответа Еревана, как минимум, в виде обращения в Совет безопасности ООН с требованием экстренного заседания. А как максимум, обращения к Франции с пакетом предложений относительно участия Парижа в обеспечении безопасности нашей страны. Именно это в переводе с дипломатического на простой язык имел в виду посол Франции в Армении Джонатан Лакот. И озвучено это предложение было предельно ясно. Даже для нас.

И наконец, последнее по очередности, но никак не по важности. Даже подписав самоубийственный, “мирный” договор с Азербайджаном под дулом автомата, мир мы не обретем. В условиях сложившегося в результате 44-х дневной войны баланса сил это просто невозможно. Убийства на границе будут продолжаться, вслед за чем будут следовать новые требования зарвавшегося царька и его хозяев. Остановить агрессию в отношении Армении и армянского народа возможно исключительно посредством формирования нового геополитического баланса в регионе. С участием, как минимум, Евросоюза в лице Франции и США. Определенную роль во всем этом вполне могут сыграть и Иран с Китаем. Это сложный, но вполне возможный сценарий. Армения уже заплатила вместо России и России цену за право реализации подобного сценария. Кровью наших ребят и территориями Арцаха. Так как это сделали Грузия и Украина. И сегодня вправе требовать от Москвы неукоснительно соблюдения всех, взятых на себя пред Ереваном, обязательств, без исключения. Как минимум. Единственная альтернатива – формирование нового геополитического баланса на Южном Кавказе. Дипломатическим путем, путем переговоров. Заявку на участие в чем Евросоюз уже озвучил.

P.S. Принятое Азербайджаном, предложение Москвы о прекращении атаки на Армению, погибших армянских военнослужащих не вернет. Это очередная полумера, ведущая к очередным убийствам и террору в отношении населения все еще дружественной России Армении. Россия обязана выполнять все без исключения собственные обязательства перед Арменией. Если все еще желает сохранять собственное присутствие по южную сторону Кавказского хребта. Россия обязана выполнять собственные обязательства, а Армения обязана потребовать их неукоснительно выполнения. Платить нашей кровью за преступные интересы других стран мы больше не намерены.