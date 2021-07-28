Среда, 28 Июля 2021 10:47

АрмИнфо. Председатель Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп, находящийся с визитом в Азербайджане, заговорил "о горьких последствиях" для Армении.

Напомним, что подразделения ВС Азербайджана 28 июля около 03:40 осуществили нападение на армянские позиции, расположенные на северо-восточном участке армяно- азербайджанской границы. По состоянию на 08:30 в результате боев, развернутых после нападения, спровоцированного Азербайджаном, с армянской стороны трое погибших, еще двое раненых. Баку пока сообщает лишь о двух раненых. По данным на 09:20 азербайджанские подразделения, понеся потери, отброшены на прежние позиции.

Как сообщает АПА, на пресс-конференции в Азербайджане председатель ВНСТР отметил, что Азербайджан предложил Армении подписать мирный договор. <В Армении прошли выборы, победу одержал Никол Пашинян. Армянский народ таким образом показал, что поддерживает перемирие. Я не думаю, что армянский народ тоже хочет войны, определенные круги выступают за это. Армения должна понимать, что в противном случае снова будут горькие последствия>, - заявил он.