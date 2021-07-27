Вторник, 27 Июля 2021 13:39

АрмИнфо.Апелляционный уголовный суд Армении под председательством судьи Армена Даниеляна 27 июля оставил в силе меру пресечения в виде ареста в отношении главы общины Каджаран Сюникской области РА Манвела Парамазяна.

Таким образом, суд отклонил иск адвокатов на решение суда общей юрисдикции Еревана об аресте. Защита намерена обратится в Кассационный суд.

Напомним, что суд общей юрисдикции города Ереван под председательством судьи Гагика Погосяна 10 июля принял решение об избрании в отношении мэра Каджарана Манвела Парамазяна меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Парамазяну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 38-178, ч. 4 ст. 311, ч. 2 ст. 154.2 УК РА, в частности, он обвиняется в мошенничестве, даче взятки и препятствовании свободному волеизъявлению избирателей. Адвокат Лусине Саакян сообщила, что ее подзащитный обвинения не принимает, считает все это частью цепочки развязанного против него политического преследования.

26 июля в Апелляционном уголовном суде под председательством судьи Армена Даниеляна началось рассмотрение жалобы адвоката на решение об аресте руководителя общины Каджаран в его отсутствие. Лусине Саакян объяснила отсутствие своего подзащитного недоверием к председательствующему судье. По мнению стороны защиты, Даниелян выполняет заказ властей в связи с чем она ходатайствовала об отводе судьи.

Парамазян состоит в основанной бывшим губернатором Сюника Ваге Акопяном партии "Возрождающаяся Армения".