Вторник, 27 Июля 2021 13:38

АрмИнфо. Следственный комитет Армении представил новые подробности уголовного дела, возбужденного по факту гибели военнослужащего Саргиса Григоряна в Арцахе.

Так, предварительное следствие уголовного дела, возбужденного в гарнизонном отделении СК РА Военного следственного управления по статье 360.1 части 2 пункта 3 Уголовного кодекса РА выяснило, что 26 июля 2021 года около 22:26, Саргис Жирайрович Григорян, призывник N-ской войсковой части Армии обороны, из закрепленного за ним автомата АК произвел одиночный выстрел в левую часть своей груди, и получил смертельное огнестрельное ранение.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

Ранее сообщалось, чтопо факту гибели военнослужащего в Арцахе СК Армении возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства по неосторожности во время несения боевого дежурства или боевой службы.