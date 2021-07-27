Вторник, 27 Июля 2021 12:07

АрмИнфо.Совет старейшин Еревана инициировал проведение внеочередного заседания для обсуждения вопроса повышения заработной платы сотрудников мэрии, сообщает столичный градоначальник Айк Марутян на своей странице в Facebook.

Марутян отметил, что по инициативе группы членов Совета старейшин Еревана на этой неделе будет созвано внеочередное заседание, на котором будет обсуждаться вопрос повышения заработной платы около 2 тыс. сотрудников мэрии. С системной точки зрения, как указал глава ереванской мэрии, это позволит привлечь квалифицированный персонал для обслуживания города и его жителей. Но закон требует увеличения зарплаты мэра, чтобы увеличить зарплату другим сотрудникам.

"У меня уже была возможность высказать свою позицию по этому поводу. Человек, занявший общественное положение в результате революции, не должен стремиться к увеличению своей зарплаты. Поэтому я категорически против повышения зарплаты, поэтому не буду участвовать в голосовании. И если решение будет принято голосованием Совета старейшин, я откажусь от этой прибавки, и продолжу получать ту же зарплату, которую получал за эти 2,5 года, то есть 415 000 драмов. Дополнительная сумма будет направлена на благотворительность", - написал Айк Марутян.