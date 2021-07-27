Вторник, 27 Июля 2021 11:38

АрмИнфо. <Наше будущее - построить сильную Армению, и для этого мы должны использовать наше преимущество - человеческие ресурсы>, - заявил президент Армении Армен Саркисян на состоявшейся встрече с армянской общиной Японии.

По словам президента, огромные трудности войны можно описать одним словом - кризис. <Это кризис, потому что мы потеряли тысячи молодых жизней, многие молодые люди потеряли здоровье. Существует моральный и психологический кризис, потому что проиграть войну психологически сложно, особенно для страны, выигравшей войну 26 лет назад" - сказал он.

Президент отметил, что поражение должно стать уроком для всех, от Президента Республики, правительства, Национального собрания до простых граждан. "Другой вывод заключается в том, что любое государство в конечном итоге строит свое будущее на собственных преимуществах. И наш главный ресурс - это люди. У нас здесь преимущество, потому что у нас есть диаспора. <Большое количество армян проживает в России, США, Франции и во всем мире. Это и есть огромное преимущество>, - сказал президент Саргсян.

<У нас есть соотечественники, которые учатся, получают образование, развиваются, набираются опыта. Затем все это может работать на благо Армении, но мы чиним препятствия. В конце концов, XXI век не будет веком природных ресурсов. <Крупнейшие компании мира - это уже не нефтяные компании, это компании технологические>, - подчеркнул Саркисян, отметив, что построение сильной Армении должно базироваться на использовании основного ресурса - человеческого.

В этом плане, говоря о возможности использования потенциала диаспоры для развития страны, президент назвал конституционные изменения одним из основных путей. <Мы должны сделать все, чтобы любой армянин, где бы он ни жил, имел возможность добровольно служить Родине, потому что не должно быть никаких преград>, сказал президент, подчеркнув, что будущее не за обычным программированием, а за искусственным интеллектом, не за обычной биологией, а за биотехнологиями.

Президент отметил, что одна из целей его визита в Японию - встреча с ведущими мировыми компаниями в области технологий. <Армения и Япония могут работать вместе, особенно в области высоких технологий. Я надеюсь, что японские компании будут участвовать в процессе технологического развития Армении>.

Говоря о своем видении развитой страны, Саргсян отметил: <Как и у любого другого государства, у нас есть только один способ добиться успеха - построить действительно сильное государство в сердце и уме каждого из нас. Сильное государство также означает государство, которое может достичь большого успеха с небольшими ресурсами, то есть дисциплинировано, зная, куда идет. А поскольку Армения маленькая страна, это видение не может быть обычным, его нужно превратить в миссию. Когда ты маленький, ты должен уметь объединить все свои силы, чтобы сила удара была велика. Маленькое государство может это сделать. В мире есть много таких примеров>.