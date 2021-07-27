Вторник, 27 Июля 2021 11:26

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян подписал указы о назначении послов Республики Армения в Египте, Туркменистане, на Кубе и в Колумбии.

Как сообщает пресс-служба аппарата президента РА, Грачья Поладян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Арабской Республике Египет сроком на три года (резиденция в Каире). Другим указом он отозван с поста посла в Ираке.

Рубен Харазян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Туркменистане сроком на три года (резиденция в Ашхабаде).

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Канаде Анаит Арутюнян по совместительству назначена Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Республике Куба (резиденция в Оттаве).

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Федеративной Республике Бразилия Арман Акопян по совместительству назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Многонациональном Государстве Боливия (резиденция в Бразилии).

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Арабской Республике Египет и по совместительству Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Судане Карен Григорян отозван с поста посла РА в Египте и Судане.

Советнику секретариата МИД РА Борису Рубеновичу Саакяну присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.