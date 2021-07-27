Вторник, 27 Июля 2021 11:24

АрмИнфо. Госдепартамент США призывает своих граждан пересмотреть возможность поездки в Армению из-за COVID-19, а также отказаться от посещений нагорно-карабахского региона из-за вооруженного конфликта.

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте Госдепа, в некоторых областях Армении имеется повышенный риск заболеваемости COVID-19. В частности, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) повысили риск опасности заболевания коронавирусом в Армении до третьего уровня.

Госдепа также призывает отказаться от посещений нагорно-карабахского региона из-за вооруженного конфликта и жертв карабахского конфликта.

"Периодическая стрельба и случайное использование артиллерийских систем, включая мины и минометы, ежегодно приводят к гибели и ранениям. Избегайте дорог рядом с линией соприкосновения и международной границы между Арменией и Азербайджаном. Правительство США не может оказывать экстренные услуги гражданам США в Нагорном Карабахе, поскольку госслужащим США запрещено ездить туда", - отмечается в сообщении.