Понедельник, 26 Июля 2021 15:11

АрмИнфо.Инфраструктура железной дороги – не только видимые для обывателя железнодорожные пути, мосты, переезды. Железнодорожная инфраструктура – это взаимодействующие в едином комплексе сложные системы в области энергетики, связи, инженерии, движения, станционного хозяйства. Тысячи людей каждый день поддерживают эти системы в рабочем состоянии и обеспечивают их взаимодействие.

Инфраструктурный блок за исключением 2021 года, когда была проведена глубокая модернизация подвижного состава, требует самых значительных инвестиций. Так, за прошедший год на инфраструктуре компании «Южно-кавказская железная дорога» были проведены масштабные работы по обновлению и капительному ремонту путей, контактной подвести, систем сигнализации и автоматики.

В целях модернизации инфраструктуры пути проведены работы по капитальному ремонту пути на старогодных рельсах – 3,3 км на участках Цовагюх-Шоржа и Раздан-Севан, капитальный ремонт пути на новых рельсах - 5 км на участках Санаин-Туманян и Калтахчи-Джаджур. Кроме того, замено 7 730 деревянных шпал, 18 680 – железобетонных шпал, замена переводных брусьев – 1 600 штук, заменено 80 дефектных рельсов. Для устранения повышенного износа элементов стрелочных переводов проведена шлифовка металлических частей стрелочных переводов, проведена перекладка 6,7 км рельсов, что позволяет увеличить срок их службы. Выполненный объем работ способствует улучшению состояния объектов путевого хозяйства, снижению балловой оценки и повышению скорости движения поездов.

В целях обновления парка путевых машин, специализированного автотранспорта и технологического оборудования приобретено шесть технологических автомашин. В целях обеспечения безопасности движения поездов на железнодорожных переездах работниками Дирекции инфраструктуры совместно с представителями местных общин и Дорожной полиции проведены акции «День безопасности на переездах». Проведено ремонтных работ на 5 переездах.

По хозяйству автоматики, телемеханики и связи для снижения количества отказов полуавтоматической блокировки произведена модернизация на станциях Раздан и Севан.

Для обеспечения безопасности движения поездов восстановлена автоматическая переездная сигнализация переезда на станции Калтахчи, проведены соответствующие работы на станциях Масис и Аракс. Произведена замена оптико-волоконного кабеля связи на опорах контактной сети на перегоне Шоржа-Варденис протяженностью 2,1 км. Для обеспечения температурного режима и требований санитарных норм по эксплуатации аппаратуры приобретены и установлены кондиционеры в 9 релейных и административных помещениях.

По хозяйству электрификации и электроснабжения, в целях снижения событий, отказов технических средств и для надежной работы тяговых подстанций и контактной сети отремонтировано 358 металлических опор, установлены электросоединители, заменены тросо-компенсирующие устройства, струны контактной подвески, разрядники и прочее.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения выполнены заменены 3 трансформатора напряжения, отремонтировано оборудование на трех тяговых подстанциях с заменой трансформаторов, произведен ремонт силового трансформатора тяговой подстанции «Ереван».

Все перечисленное – лишь один эпизод той масштабной работы, которую ЮКЖД проводит с 2008 года, с началом концессионного управления железными дорогами Армении. Эта невидимая для взгляда неспециалиста работа способствует росту безопасности движения, бесперебойной работе железнодорожного транспорта, исключению сходов и иных аварийных ситуаций.

Начальник Дирекции инфраструктуры ЮКЖД А.С.Хахлёнов