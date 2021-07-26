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 Понедельник, 26 Июля 2021 14:13
Алина Оганесян

В Армении по последним данным от коронавируса вакцинировалось 152 529 человек

В Армении по последним данным от коронавируса вакцинировалось 152 529 человек

АрмИнфо.По положению на 25 июля в Армении от коронавируса вакцинировалось 152 529 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно источнику, первый компонент вакцины получили 108 674 человека, соответственно второй - 43 855.

Минздрав напоминает, что сегодня для граждан Армении старше 18 лет на добровольной основе и бесплатно доступны вакцины британо-шведского производства AstraZeneca, российского Спутник V и китайского <Коронавак>. Получить антиковидный препарат граждане Армении могут при предварительной регистрации в предпочитаемой поликлинике в течение всей недели. На выходные дни вакцинироваться все желающие могут с 10:00 до 16:00.

Бесплатно вакцинироваться в Армении могут и иностранцы, а также лица без гражданства, которым в мобильных пунктах вакцинации в Ереване, Гюмри, Ванадзоре, Капане будет доступна только британо-шведская вакцина AstraZeneca. В столице мобильные пункты можно найти на Северном проспекте, возле комплекса <Каскад>, в торговых центрах <Далма>, <Россия-Молл> и <Мега-Молл>.

Отметим, что с момента вспышки пандемии в Армении было зарегистрировано 228 910 случаев заражения коронавирусом (17,5%), при этом выздоровело 219 168 человек (95,7%), количество летальных исходов достигло 4 590 (2%). В общей сложности в стране проведено 1 310 356 тестов на коронавирус.


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