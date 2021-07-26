Понедельник, 26 Июля 2021 14:01

АрмИнфо. На территории крепости Тавуш в общине Берд начались археологические раскопки. Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС), для проведения работ из госбюджета было направлено 10.6 млн. драмов, которые удалось сэкономить с выделенных на 2020 год для ведомства средств. Раскопки проводит ГНКО <Институт археологии и этнографии> с привлечением жителей общины.

Программа осуществляется с целью расширить территории ранее проведенных раскопок, чтобы узнать о возможных постройках на северо-восточных склонах крепости, культурных слоях данной территории, и археологической среде, прилегающей к церкви.

Исследования в районе крепости Тавуш показали, что сохранились следующие строения: цитадель крепости, церковь, расположенная на ее

северо-восточном склоне, часть предполагаемого канала в юго-западной части крепости, старинное поселение.

Ожидается, что после раскопок в общине Берд будет развиваться и археологический туризм.

По словам научного сотрудника ГНКО Тиграна Алексаняна, до войны удалось завершить раскопки на территории церкви, сейчас же перед командой стоит задача найти вход в цитадель. Он рассказал, что в ходе раскопок были обнаружены кувшины для приготовления пищи на огне, керамические изделия, полы, покрытые известью и хачкар, датируемый возможно XII-XIII вв.

Согласно источнику, впервые археологические раскопки на территории крепости Тавуш совершались под руководством археолога Айка Есаяна в 1986-1988гг.