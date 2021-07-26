Понедельник, 26 Июля 2021 13:59

АрмИнфо.Служба нацбезопасности (СНБ) Армении сообщает о выявление коррупционных преступлений в Ширакской области.

Как сообщает пресс-служба СНБ РА, сотрудники Ширакского областного управления ведомства выявили случаи хищения в особо крупном размер на сумму в размере коло 41 800 000 драмов в ГНКО <Артикская основная школа № 1> и ОНКО <ДЮСШ по борьбе дзюдо и самбо>.

В частности, директор СОШ, достигнув предварительной договоренности со школьным бухгалтером, с целью присвоить крупную сумму денег путем хищения, в 2012-2019 гг.. отдал приказ о принятии на работу 9 сотрудников и выплатил им зарплату в условиях невыполнения ими работы. Сумма в общей сложности составила 23?800?000 драмов.

В ОНКО <ДЮСШ по борьбе дзюдо и самбо> в 2001-2019 гг., по предварительной договоренности с бухгалтером той же организации, были приняты на работу 10 человек, после чего, в условиях непосещения, невыполнения рабочих обязанностей, им выплачена сумма в размере 18,000,000 драмов.

В связи с указанными делами в Следственном Департаменте СНБ РА возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 314 Уголовного кодекса РА, пунктом 1 части 3 статьи 179 Уголовного кодекса РА.

"Принимаются активные уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные мероприятия для полного раскрытия коррупционного механизма в указанных организациях, возмещения ущерба, нанесенного государству и обществу", - сообщает орган нацбезопасности.