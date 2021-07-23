Пятница, 23 Июля 2021 18:19

АрмИнфо. Посол США в Армении Линн Трейси, на встрече с исполняющим обязанности министра труда и социальных вопросов Армении Нареком Мкртчяном, коснулась усилий Соединенных штатов по защите прав семей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Как сообщает пресс-служба посольства США в Армении, она также рассказала о содействие США семьям вынужденных переселенцев, покинувших свои дома в результате конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него.

Собеседники на встрече также обсудили достижения Армении в рамках борьбы с трафикингом.