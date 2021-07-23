Пятница, 23 Июля 2021 18:16

АрмИнфо.В Ереване при поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA) состоялась церемония открытия новой реставрационной лаборатории, оснащенной современным оборудованием.

Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, мероприятие прошло в рамках "Программы усовершенствования оборудования для реставрации и сохранения археологических находок" Центра изучения историко-культурного наследия.

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Ара Хзмалян поздравил участников со столь беспрецедентным достижением, и выразил убеждение, что наличие богатого наследия, археологических слоев и ценностей, помимо гордости еще и большая ответственность.

"Только народ с древней историей может таким образом оценить историческое и культурное наследие другого древнего народа", - сказал он, выразив глубокую признательность послу Японии в РА и JICA за реализацию программы в Армении.

В свою очередь посол Японии в РА Фукусима Масанори отметил, что Токио и Ереван связывают проверенные временем дружеские отношения, богатые армяно-японские исторические и межкультурные связи, которые еще больше укрепит новый оснащенный центр. Подчеркнув важность этой программы, японский дипломат выразил надежду на продолжение уже начатого сотрудничества на благо двух народов.

Представитель Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Эджири Юкихико добавил, что заявка, поданная Центром исследования исторического и культурного наследия, была сочтена японской стороной разумной, поскольку она, помимо соответствия техническим критериям, установленным японской стороной, также будет служить широкой публике. Он констатировал, что отреставрированные предметы будут выставлены в различных музеях Армении, и через них публика будет узнавать свою культуру.

"Мы увидели огромное количество культурного наследия, которое дошло до нас из глубины веков. Было очевидно, что если Исследовательский центр исторического и культурного наследия не восстановит или не сохранит их, то оно может быть утрачено навсегда. Поэтому восстановление и сохранение этого наследия является обязанностью нашего поколения перед следующим поколением", - подытожил Юкихико.

Следует отметить, что в рамках программы лаборатория была оснащена новейшим оборудованием последнего поколения, не имеющим аналогов в области реставрации археологических находок в Республике Армения.