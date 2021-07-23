Пятница, 23 Июля 2021 15:43

АрмИнфо. Есть одна реальность - статус Нагорного Карабаха должен определяться путем переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ. Пока этот статус не будет определен, ни посол Франции в Баку, ни посол Франции в Ереване не могут посетить Карабах.

Об этом заявил посол Франции в Армении Джонатан Лакот в ответ на вопрос, о причинах отказала послов США, России, Франции и Великобритании в Баку посетить Шуши 9-10 июля, организованный правительством Азербайджана.

"В Баку мой коллега не посещает Шуши, как и я не езжу в Степанакерт. И эту позицию используют три страны-сопредседателя Минской группы.

Между тем Франция поддерживает более широкое международное присутствие в Карабахе. Сейчас там присутствует только Международный комитет Красного Креста, который отлично работает. Мы считаем, что агентства ООН также призваны присутствовать в Нагорном Карабахе",- отметил дипломат, обратив внимание, что предусмотрено и заявлением от 9 ноября 2020 года, в котором особо упоминается Верховный комиссар по делам беженцев.

По словам Лакота, кроме того, Франция в ЮНЕСКО борется за то, чтобы миссия структура тоже могла посетить Карабах. "Мы верим, что международное присутствие в Карабахе будет способствовать благополучию населения, а также безопасности", - сказал он в интервью армянской службе "Радио Свобода".

Касаясь предстоящего визита президента Франции Эмманюэля Макрона, посол отметил, что сейчас не может назвать конкретную дату посещения Армении, но он состоится, когда он будет наиболее полезным.

"А полезный момент - это когда это позволит продвинуть политический процесс в регионе, помочь Армении и Азербайджану добиться прогресса в проблемных вопросах. Таким образом, даты и параметры визита будут определяться в соответствии с этой целью", - сказал посол, подтвердив, что скорее всего визит будет региональным.

По его словам, у Парижа есть возможность поговорить со всеми сторонами, обеспечить роль посредника, способствовать политическому процессу между Арменией и Азербайджаном.

При этом на уточнение, почему Франция поддерживает Армению, Лакот констатировал, что несомненно, в основе шагов Франции в сторону Армении - особые отношения между странами. Однако продолжил дипломат, это также обусловлено некоторыми принципами, которым Франция очень верна.

Лакот подчеркнул, что Франция, как постоянный член Совета Безопасности ООН, борется за мир, в котором конфликты не разрешаются силой. "Франция верит в мир, в котором люди могут оставаться на своей территории. Франция верит в урегулирование конфликтов путем переговоров. В результате этого конфликта возникает ряд проблем, которым Франция придает большое значение: неприменение силы, защита культурного и культурного наследия, недопущение применения определенных видов оружия. Сумма всех этих проблем объясняет участие Франции в этом вопросе", - сказал посол Франции в Армении.

Он также обратил внимание, что в результате конфликта вокруг Карабаха ряд вопросов остались открытым. "Это военнопленные, которые до сих пор содержатся в Азербайджане. Новая граница протяженностью в несколько сотен километров, которая впредь будет существовать между двумя странами. И карабахский вопрос в целом. Мы видим, что эти вопросы не решены. Поэтому мы за начало политического процесса между Арменией и Азербайджаном. Процесс, который сопредседатели Минской группы призваны сопровождать. Лучшей гарантией безопасности для Армении и региона является урегулирование этих различных вопросов путем переговоров. В настоящее время Минская группа ОБСЕ является единственным признанным всеми сторонами органом, занимающимся этими вопросами", - напомнил дипломат.

На просьбу высказать позицию по поводу перспектив открытия транспортного коридора через Сюникскую область Армении, Лакот выразил убеждение, что термин "коридор" нужно исключить, поскольку он оставили очень плохую память в истории дипломатии. И в качестве примера в этом ключе он привел Данцигский коридор.

"Считаем, что нужно работать на основе трехстороннего заявления от 11 января, подписанного между Россией, Арменией и Азербайджаном, которое предусматривает восстановление транспортных связей между странами региона и их соседями. Франция полностью готова работать со странами региона над запуском региональной транспортной инфраструктуры", - добавил дипломат.

"Мы больше не находимся в мире, где коридоры создаются за счет чужих территорий. Мы живем в мире, где должны быть открыты границы. В мире, где люди могут перемещаться, возможна торговля. Так мы построили Европейский Союз. Прежде всего, созданием де- факто солидарности между государствами. Солидарность, из-за которой сегодня война не только невозможна, но и абсурдна", - подытожил посол.