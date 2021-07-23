Пятница, 23 Июля 2021 15:30

АрмИнфо.В экономической сфере наша цель - не столько торговля, сколько инвестиции в Армению. Об этом заявил посол Франции в Армении Джонатан Лакот, касаясь перспектив развития армяно-французских торгово- экономических отношений.

В этом ключе он обратил внимание, что именно инвестиции создают добавленную стоимость, они создают рабочие места в Армении. По словам дипломата, с этой точки зрения Франция занимает второе место в Армении после России.

"Я рад, что большинство французских компаний, присутствующих в Армении, очень хорошо выдержали различные кризисы 2020 года. В начале этого года Франция объявила о своей готовности предоставить Армении исключительную финансовую помощь. Это поддержка, которая позволит направить новые французские инвестиции в Армению, создавать тут новые французские компании. В целом мы хотим, чтобы наше экономическое присутствие не только прогрессировало, но и совершило качественный скачок. Например, чтобы Франция присутствовала в энергетическом секторе. В сфере инфраструктуры, в частности, в железнодорожном секторе", - отметил Лакот.

При этом он пояснил, что сумма финансовой помощи будет зависеть от программ, которые представит армянская сторона Франции.

По словам, французская сторона готова предоставить Армении и кредит в рамках бюджетной поддержки на сумму от 50 до 100 миллионов евро. "Эта бюджетная поддержка может дополняться отдельными грантами для конкретных программ>.

Что касается железнодорожного сектора, то существует идея реализации проекта, который соединит Ереван - аэропорт Звартноц - г.Эчмиадзин и г.Армавир единым железнодорожным сообщением. И, конечно же, мы готовы рассматривать проекты по прокладке региональных железных дорог ", - сказал он.

В тоже время касаясь анонсированной Евросоюзом финансовой помощи Армении в размере 2,6 млрд евро, дипломат отметил, что объявленная Шарлем Мишелем (председатель Европейского совета - Ред.) исключительная поддержка знаменует собой новую приверженность Европы в регионе и в Армении.

"Доля Франции в этой европейской помощи составляет 18%. Мы полностью за то, чтобы Армения сполна воспользовалась ею. И это помощь, которая действительно направлена на усиление возможностей Армении во всех сферах. Речь об инфраструктуре, но в целом есть и поддержка укреплению демократии и верховенства закона. Эта европейская помощь является выражением уверенности в будущем Армении. Я думаю, что Франция поддержит это обязательство Европы. Это также будет способствовать развитию двусторонних отношений между Арменией и странами-членами ЕС", - сказал Лакот в интервью армянской службе Радио Свобода.

Отметим, что внешнеторговый оборот Армении со странами ЕС в январе-мае 2021г вышел на 16,6%-ый рост (с 19,8%-го спада годом ранее), составив $573.2 млн. Отрицательное сальдо внешней торговли Армении со странами ЕС составило $125 млн, с годовым спадом на 4,1% (против 18,5%-го спада в тот же период 2020г). Это было обусловлено улучшением годовой динамики экспорта и импорта с выходом из 20,2-19,5%- го спада на 24-12,2%-ый рост, абсолютная величина которых составила в январе-мае соответственно $224.1 млн и $349.1 млн. Согласно окончательным данным Статкомитета РА, в результате доля внешнеторгового оборота Армении со странами ЕС в общей структуре внешней торговли повысилась в годовом разрезе с 19,2% до 20%.

В структуре внешней торговли Армении со странами ЕС наибольшая доля приходится на Германию - 19,9% или $114.3 млн (с улучшением годовой динамики с 30,7%-го спада до 25%-го роста). Франция находится на 5 строчке - 7% или $39.9 млн (с разворотом годового тренда с 2,1%-го спада на 7,1%-ый рост). Экспорт армянских товаров во Францию подскочил в 2,9 раз - до $3.5 млн, при росте импорта товаров из Франции на 1% - до $36.3 млн, в то время как годом ранее наблюдалась обратная картина - внушительный спад экспорта на 74,8% сопровождался ростом импорта на 8,9%. По объему экспорта армянских товаров в страны ЕС Франция оказалась на 8-й позиции. Франция входит в TOP-3 по объему импорта среди стран ЕС, после Италии и Германии.