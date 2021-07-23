Пятница, 23 Июля 2021 14:03

АрмИнфо.Во Франции, естественно, готовы рассмотреть все обращения со стороны властей Армении по части сотрудничества в оборонной сфере. Об этом заявил посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

"Конечно, надо учитывать некоторые реалии: Франция и Армения не являются членами одних и тех же военных альянсов. И в целом, наша задача - не готовиться к будущей войне. Наша роль - избегать нового конфликта, сопровождать его в политическом процессе, что позволит окончательно решить проблемные вопросы в регионе", - сказал французский дипломат в интервью армянской службе Радио Свобода.

Касаясь критики России и обвинений в бездействии в ходе 44-дневной войны, Лакот выразил уверенность, что на роль Москвы нужно смотреть через призму текущих реалий.

"Сегодняшние реалии таковы, что Россия обеспечивает безопасность армян Карабаха. Если бы не российские войска, в Карабахе не было бы армян! Заявление от 9 ноября привело к прекращению огня, которое в целом соблюдается. В то же время спустя восемь месяцев мы видим, что это заявление от 9 ноября не решает всех проблем. Некоторые из его положений, в частности положение об освобождении военнопленных, не соблюдаются в полной мере. И вообще в заявлении от 9 ноября ничего не говорится о будущем статусе Карабаха. Таким образом, заявление от 9 ноября было этапом, но теперь необходимо укрепить мир, начать политический процесс под эгидой Минской группы ОБСЕ между Арменией и Азербайджаном", - сказал посол.

Дипломат также коснулся ситуации на армяно-азербайджанской границе и разъяснил свой пост в Facebook по части Ерасха. По его словам, этим постом он хотел выразить две вещи.

Лакот отметил, что прежде всего, хотел описать существующую реальность, а именно, что в ночь с понедельника на вторник, в 2 часа ночи, все были онлайн, никто не спал, все волновались в Ереване, Армении. "Второе посыл - послание солидарности. Я хотел сказать людям, следящим за моей страницей, что Франция наблюдает за пограничной ситуацией. Люди должны быть уверены, что французские власти полностью осведомлены на самом высоком уровне о том, что происходит на армяно-азербайджанской границе.

Ерасх одновременно является символическим и стратегическим местом. Стратегически, потому что граница с Азербайджаном находится ближе всего к Еревану, и символично, потому что это место, где встречаются четыре государства. Сейчас там есть напряжение, но мы должны надеяться, что в будущем Ерасх снова может стать перекрестком, которым был прежде", - подытожил посол.