Четверг, 22 Июля 2021 14:47

АрмИнфо. Полиция Армении и МВД России будут более активно обмениваться информацией.

22 июля на заседании правительства было одобрено предложение о ратификации "Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения об информационном взаимодействии и обмене информацией в электронном виде по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел Российской Федерации и Полиции Республики Армения".

Как отмечается в справке-обосновании к документу, Полиция РА обменивается информацией с 1992 года на основе Соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией (подписано в Чолпон-Ате 3 августа 1992 года), а также на основании Межгосударственных соглашений об обмене информацией в борьбе с преступностью, подписанных в Астане в 2009 году.

"Однако указанные выше акты не дают возможности присоединиться к сети правоохранительных органов государств-участников СНГ <Криминалистика СНГ>, обмениваться информацией через нее, получать доступ к дополнительным информационным ресурсам в режиме онлайн (массив Информационного банка СНГ)", - говорится в документе. Для облегчения оперативного обмена информацией между двумя отделами, а также для получения доступа к информационным ресурсам в сети Интернет в 2017 году был разработан и в 2021 году подписано Соглашение между правительством Республики Армения и правительством Российской Федерации об информационном сотрудничестве и электронном обмене информацией.

Соглашение позволит, в частности, предоставлять, получать информацию в электронном виде; обеспечивать безопасность информации, полученной в рамках Соглашения, в соответствии с законодательством каждой Стороны международных договоров, участниками которых они являются. Отмечается, что информация, полученная в соответствии с Соглашением, будет использоваться исключительно в официальных целях и не будет передана третьей стороне без предварительного письменного согласия компетентного органа государства-участника, предоставившего информацию.