Четверг, 22 Июля 2021 12:05

АрмИнфо.Армения ожидает, что Азербайджан как можно скорее выполнит письменное обязательство по возвращению пленных, заложников и других удерживаемых лиц. Об этом заявил 22 июля на заседании правительства и. о. премьер-министра РА Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, военно-политическая ситуация в закавказском регионе продолжает оставаться напряженной. "Провокационные действия и максималистские претензии Азербайджана создают новые угрозы для региона, Армении и Арцаха", - отметил и.о. премьера.

Как считает Пашинян, Россия играет ключевую роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе. По его словам, единые Вооруженные силы Армении и России, а также миротворческой миссии РФ в Карабахе имеют ключевое значение в деле обеспечения мира в регионе.

Одновременно, по мнению Пашиняна, действия Азербайджана говорят о том, что Баку хотят сорвать выполнение трехсторонних соглашений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, особенно по части открытия коммуникаций и снятия блокады с Армении. "Как и прежде Армения считает очень важным открытие коммуникаций и готова продолжить работу в этом направлении", - добавил он.

И.о. премьера в очередной раз подчеркнул, что неприемлемо нарушение суверенитета Армении азербайджанскими ВС. "Подтверждаем предложение о разрешении кризиса путем зеркального отвода войск на линии Сотк-Хознавар и размещение российских миротворцев и (или) международных наблюдателей, что создаст необходимые условия для демаркации и делимитации границы", - заявил он.