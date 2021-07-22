Четверг, 22 Июля 2021 12:04

АрмИнфо.Второй президент Армении, лидер блока "Армения" Роберт Кочарян усмотрел геополитические цели в программе помощи Евросюза Армении.

Так, в интервью нескольким армянским СМИ касаясь достаточно заманчивой помощи, которую ЕС планирует оказать Армении, Кочарян заметил, что для начало сравнить суммы, которые другие страны получают в рамках программы Нового соседства - Молдова, Украина, Грузия, Азербайджан.

"Сравнив соотношение населения, мы поймем, это часть программы, или же есть особое отношение к Армении. Я сравнивал эти 1,5 млрд евро с помощью для остальных государств и соотношение примерно одинаковое. Объяснение - кризис, борьбу с коронавирусом, считаю нормальным, все зависит от того, какие программы будут осуществляться, будут ли они направлены на развитие страны или усиление интересов Запада", - сказал политик.

Кочарян добавил, что анонсированная помощь ЕС направлена на экономическое развитие страны, и можно только приветствовать это, но

есть программы, имеющие политический подтекст.

"Я вижу, что здесь делается попытка представить это как особое отношение, а я бы сказал, особое отношение к России, с противоположной картиной. Создается впечатление, что здесь есть геополитические цели. США и ЕС всегда внимательно относились к демократическим процессам в Армении, но когда они объявляют о гранте после того, как исполняющий обязанности премьер-министра сказал, что все официальные лица должны разделять взгляды правящей власти, мне это непонятно.

Только во времена СССР чиновникам приходилось соглашаться с идеологией коммунистической партии, но тогда была идеология, сейчас нет изм, нет идеологии. Нонсенс, что пожарный, социальный работник, распределяющий пенсии, и другие должны разделять взгляды правящей власти, вопрос в том, готовы ли вы служить нам или нет. У нас сейчас политическая сила похлеще компартии. В основе лежит лояльность или нелояльность, готовность служить или нет. Недопустимо приветствовать такую демократию, да еще выделять дополнительные средства. Подобное поведение неприемлемо. Здесь однозначно есть геополитический окрас",

- отметил второй президент.

Вместе с тем Кочарян выразил уверенность, что Армения должна восстановить свою субъектность, чтобы с ней считались, но до сих пор нет какого-либо шага в этом направлении.

"К примеру, по поводу Черного озера в стране был большой переполох в связи с тем, что ОДКБ и Россия не вмешиваются в это дело. Когда в Армении армянский чиновник заявляет, что мы не начнем войну из- за 30% Черного озера, если так считает глава страны, почему ОДКБ и Россия, которые даже не слышали о Черном озере, должны думать иначе? А почему вы кладете эту проблему в карман ОДКБ или России? Кстати, когда говорят о территориальной целостности, они не говорят о каком-то проценте, а если нарушили на 5%, то это ничего. Территориальная целостность либо есть, либо ее нет. Вы не готовы что-либо делать, вы ждете, что кто-то что-то сделает. Это просто абсурд. По отношению к тебе не будет и крупицы уважения, они поприветствуют тебя по протоколу, примут, улыбнутся, но будут думать о тебе иначе", - отметил Кочарян, при этом призвав остаться в стране и бороться за свою Родину.