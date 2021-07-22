Четверг, 22 Июля 2021 11:54

АрмИнфо.Своим решением от 17 июля Конституционный суд Армении в очередной раз зафиксировал, что внеочередные выборы в парламент 20 июня прошли в соответствии со всеми стандартами демократии и отражают волеизъявление народа. Об этом заявил 22 июля на заседании правительства и. о. премьер-министра РА Никол Пашинян.

И.о. премьера напомнил, что согласно оценке международных наблюдательских организаций, у всех участников предвыборной гонки были равные возможности для агитации, а выборы соответствовали принципам демократии. Таким образом, в парламенте 8-го созыва будет 107 депутатов: партия "Гражданский договор" будет иметь 71 мандат, блок "Айастан" - 29, блок "Честь имею" (Республиканская партия Армении и партия Артура Ванецяна "Родина"-ред.) - 7, добавил он. "Поздравляю всех нас с проведением честных и справедливых выборов в кризисных условиях. Поздравляю блоки "Айастан" и "Честь имею" с избранием в парламент. Впервые в истории Армении стали способом преодоления внутриполитического кризиса, тогда как ранее, напротив, порождали кризис", - подчеркнул Пашинян.

И. о. главы правительства напомнил также "о ряде важных акцентов" в решении Конституционного суда. В частности, о недопустимости пропаганды насилия и ненависти. В связи с этим он заверил, что избранные власти настроены на конструктивный диалог, основанный на взаимном уважении и на благо страны.

Внеочередные парламентские выборы в Армении прошли 20 июня. Согласно данным избиркома, в парламент прошли три политические силы: партия "Гражданский договор" - 53.92% (687 251 человек), блок "Армения" - 2 1,04% (268 165 человек), блок "Честь имею" - 5.23% (66 633 человек). Итоги выборов в Конституционном суде обжаловали четыре политические силы: блоки "Армения", "Честь имею", партии "Пробуждение" и партия "Армянская родина". 17 июля Конституционный суд своим решением оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии Армении по результатам досрочных парламентских выборов, состоявшихся 20 июня 2021 года.