Четверг, 22 Июля 2021 11:00

АрмИнфо. Происходящее на границах является маленькой частью большой картины. Об этом в интервью нескольким армянским СМИ заявил второй президент Армении, лидер блока "Армения" Роберт Кочарян касаясь ситуации на границах Армении.

"После событий в Ерасхе, мы как будто забыли, что есть Черное озеро. Что на территории Армении находятся многочисленные азербайджанские солдаты. Это логическое продолжение всего того, что происходило с Арменией и во время войны и в поствоенный период. Мы показали, что у нас больше нет зубов, нет возможности и желания дать достойный ответ", - сказал Кочарян.

По его убеждению, Азербайджан будет продвигать свою повестку такими проявлениями. При этом он добавил, что не удивлен таким развитием ситуации, и напротив, он удивился бы, если бы их не было.

На уточнение, какую это цель преследуют, Кочарян констатировал, изначально целью Азербайджана было полная оккупация Нагорного Карабаха. Второй президент РА убежден, что этот план Азербайджана оказался незаконченным из-за вмешательства российской стороны.

"Сейчас они попытаются различными давлениями достичь своей цели. Кроме того, все это нужно рассматривать в ином свете. Очевидно, что часть нашего народа в ужасе от мысли о новой войне. Этот факт сказался и на результатах внеочередных выборов. Мы признали наш проигрыш, и не хотим ни каких шагов со стороны этих властей, которые могут привести к новому конфликту. В нашем обществе в большинстве своем царит психология проигравшего. Может произойти следующее. После провокаций подобного рода создается ситуация, когда угроза новой войны становится очевидной для людей, и народ очень легко воспримет подписание очередного документа, очередную уступку, которая будет восприниматься не как предательство, а как спасение", - сказал Кочарян, напомнив, что Армения через это уже прошла осенью 2020.

"Мы это один раз уже видели. Это технология запланированного поражения. У меня такое ощущение, что и сейчас протекает такой же процесс", - отметил он.

Политик также не исключает, что сейчас происходит подготовка к мирному соглашению с Азербайджаном. "Меня сейчас ничего не удивит. Да, возможно, готовится соглашение именно этого рода, которое не может быть заключено без признания территориальной целостности Азербайджана со стороны Армении. А это будет означать крест на будущем Карабаха", - сказал блока "Армения".

В ответ на вопрос о том, как должна себя вести армянская сторона, Кочарян отметил, что за последние месяцы, армянское общество стало свидетелями неприемлемых заявлений в адрес Армении, которые Ереван оставил без ответа. Второй президент убежден, что Армения приучила своего врага, что с ней можно так себя вести. "Более того, по моему впечатлению, все это используется со стороны Армении во внутриполитических целях. Я повторю эту мысль: манипулировать находящийся в ужасе от войны народ, при помощи этих страхов, при помощи управляемых страхов, увеличивая их дозу достигаешь своей цели внутри страны. Это иррациональное мышление, но когда срабатывает инстинкт страха, все становится иррациональным в какой-то мере. Я считаю, что этот фактор имел большое значения в ходе выборов и сказался на процессе выборов. Чтобы сделал я, скажу, что никогда бы себя так не повел и никогда не оказался бы пораженным и коленопреклоненным", - заверил Кочарян.

Второй президент РА также коснулся перспектив полного разрешения карабахского конфликта и заметил, что президент Азербайджана и чиновники четко заявляют о том, что решили карабахский вопрос, и у них нет более такой проблемы. "Вы какое-либо разумное, понятное заявление от властей Армении по этому вопросу слышали? Я не слышал, может я что-то пропустил. Нет концепции, нет подхода, мы просто идем по течению, Бог знает, что будет в конце, именно этой концепцией они и руководствуются", - сказал политик.

Он также прокомментировал кадровые изменения, происходящие в армии, заверив, что сейчас никто не понимает, что происходит в оборонном ведомстве.

"Внутри армии ничего значительного не происходит. Больше ведутся разговоры о каких- то реформах, о возможных шагах, но до сих пор нам ничего не известно о наших потерях, не опубликовано точное число человеческих и материальных потерь. Мы не знаем какие программы осуществляются для восстановления армии, ее боеспособности, и я не думаю, что это для власти является проблемой номер один, это не чувствуется по их шагам", - отметил Кочарян, добавив, что эта ситуация продолжается и в пост выборный период.

Он также иронично прокомментировал возможное назначение министром обороны Армении Аршака Карапетяна: "Браво, поздравляю, у нас очень скоро будет боеспособная армия. Скажем так, они берут колоду, перемешивают ее и вытаскивают из нее чье-то лицо". По его мнению, не стоит серьезно относиться к подобным изменениям, так как это всего лишь изменения ради изменений.