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АрмИнфо. Заместитель министра обороны Армении Сурен Саакян освобожден от занимаемой должности.
Соответствующее решение, как сообщает официальный сайт правительства, подписал и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян 21 июля.
Напомним, что Сурен Саакян был назначен на эту должность премьер-министром Армении Николом Пашиняном 17 января 2021 года.
Саакян является кандидатом физико-математических наук. Работал в Институте физических исследований Академии наук Армении. Работал в научно-производственной ассоциации <Лазерная техника>, занимал пост заведующего отделом высшего образования министерства образования. В 1991 году был назначен заместителем министра внутренних дел Армении, затем был начальником Налоговой государственной инспекции Армении. В 1994-1999гг. был полномочным министром посольства Армении в РФ и чрезвычайным посланником. В 1995-1999 гг. был полномочным представителем в коллегии межгосударственного экономического комитета СНГ. В 1999-2002 гг. был Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в России. В 2002-2005 гг. был генеральным директором компании <Служба управления RD>. В 2005-2007 гг. был генеральным директором компании <Евразет>. В 2008-2011 гг. был генеральным директором компании . В 2011-2018 гг. был начальником управления <ВТБ- Армения>. В 2002 году по указу президента России был награжден Орденом Дружбы.
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