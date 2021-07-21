Среда, 21 Июля 2021 15:26

АрмИнфо.Генеральный секретарь Франкофонии Луиза Мушикивабо поздравила исполняющего обязанности премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с победой на выборах.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, в послании, в частности, говорится о том, что в течение нескольких месяцев Республика Армения противостоит значительным вызовам, особенно с точки зрения безопасности. "В этой связи я хотел бы подтвердить полную солидарность франкоязычного сообщества, особенно армянским семьям, которые ждут возвращения военнопленных, пропавших без вести, а также тел жертв конфликта", - говорится в послании.

Как отметила генсек, в этом контексте национальное единство и диалог продолжают играть основополагающую роль. Она выразила уверенность в том, что Пашинян сможет найти способы, средства еще более объединить армян и сохранить динамику реформ, предпринятых с 2018 года.

"Пользуясь случаем, я подтверждаю готовность Международной организации франкоязычных стран развивать сотрудничество между нашей организацией и Арменией, особенно в области укрепления верховенства закона и французского языка", - говорится в сообщении.