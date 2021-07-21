Среда, 21 Июля 2021 12:35

АрмИнфо.Обретя с возвращением демократов в Белый дом крепкий, силовой тыл, Евросоюз, особенно в последний период, существенно активизировал усилия в направлении своего "возвращения" на Южный Кавказ. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель общественной организации "Свободный гражданин" Овсеп Хуршудян.

"Об этом свидетельствует как, обещанное, в том числе Армении беспрецедентное финансовое содействие, так и число визитов европейских дипломатов в Армению. И, конечно, ожидаемый визит президента Франции Макрона. В частности, считаю важным отметить интерес ЕС к региональным коммуникациям, в целом, и к проекту строительства автомобильной магистрали Север-юг, в частности. Мы знаем, что ЕС уже выразил готовность инвестировать в данный проект 600 млн. евро. Также известно, что подобные инвестиции всегда защищаются", - подчеркнул он.

На этом фоне, по прогнозам эксперта, очень скоро Минская группа поставит перед Россией вопрос о сроках реализации взятых ею на себя в рамках принятых 9-го ноября прошлого года и 11-го января текущего года трехсторонних заявлений обязательств. Реализации обязательств по разблокированию коммуникаций во всем регионе с участием Армении, Азербайджана и Турции. И, конечно, невыполненных обязательств Москвы по разрешению многочисленных гуманитарных проблем в Арцахе. Одной из которых является возвращение армянских беженцев в Шуши и Гадрут, а также возвращение всех пленных без исключения.

"Путин остановил войну - это факт. Он ввел свои войска в Арцах - это также факт. Но вот все остальные свои обязательства по части разблокирования коммуникаций, возвращения пленных и беженцев он не выполнил. Меж тем, появление российских миротворцев сопровождалось четкими обязательствами выполнить все остальные условия прекращения боевых действий. И прекрасно понимая, что Алиев никогда не согласится на возвращение армянских жителей Шуши и Гадрута в свои дома, Путин сегодня спешит продемонстрировать Западу прогресс в процессе разблокирования коммуникаций. В чем, конечно, заинтересована и сама Россия", - заметил Хуршудян.

Однако, Алиев в качестве неразрывной части разблокирования коммуникаций, согласно эксперту, сегодня требует от Путина выполнения, судя по всему, данного им в свое время обещания предоставить Азербайджану коридор в Нахиджеван по территории Сюникской области. На что не соглашается Пашинян. Как результат, не получая обещанного, Алиев, по оценкам Хуршудяна, нагнетает ситуацию теперь уже на ерасхском направлении, демонстрируя собственные возможности превращения в зону нестабильности территории по которым, собственно, должна была проходить важнейшая часть разблокированных коммуникаций.

"Однако, в результате всей воинственности с геополитическим уклоном Алиев может получить прямо противоположный ожидаемому результат. В виде размещения на границе международных наблюдателей и их участия в процессе демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границе. Это, вне всяких сомнений, в наших интересах и готовность к такому участию уже озвучил в Ереване председатель Евросовета Шарль Мишель. В этом свете, текущая геополитическая ситуация содержит для Армении как вызовы и угрозы, так и возможности. И все это обусловлено и обосновано интересом, который, наконец, начал проявлять Ереван в отношении Запада", - подытожил Хуршудян.