Среда, 21 Июля 2021 12:32

АрмИнфо. Впервые за долгое время число заражений коронавирусом в Армении перешагнуло отметку в 200 случаев, составив 220 (4,5%). Согласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, за отчетный период было проведено 4 875 тестов на коронавирус. При этом выздоровело 56 человек, скончался - 1.

Таким образом, по положению на 11:00 21 июля фактическое лечение в Армении получают 3 665 пациентов.

В общей сложности в стране зарегистрировано 227 936 случаев заражения коронавирусом (17,7%), выздоровело 218 585 человек (95,8%), скончалось - 4 573 (2%). С момента вспышки пандемии в РА было проведено 1 282 345 тестов на коронавирус