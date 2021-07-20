Вторник, 20 Июля 2021 18:48

АрмИнфо. Соединенные Штаты обеспокоены инцидентами вдоль армяно- азербайджанской границы, особенно недавними инцидентами на участке Ерасхе / Садарак. Как сообщается на официальном сайте Посольства США в Армении, США призывают обе стороны немедленно и мирным путем ослабить напряженность и создать пространство для возобновления субстантивных переговоров.

Отметим, что с прошлой недели противник периодически устраивает провокации на разных участках армяно-азербайджанской границы. Накануне, была попытка осуществить прорыв на участке Ерасха. В Минобороны Армении сообщили о применении ВС Азербайджана гранатометов.