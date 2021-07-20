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 Вторник, 20 Июля 2021 18:04
Алина Оганесян

Президент: Принятие новой Конституции поспособствует демократическому прогрессу и позволит вовлечь человеческий потенциал диаспоры в процесс развития Родины

Президент: Принятие новой Конституции поспособствует демократическому прогрессу и позволит вовлечь человеческий потенциал диаспоры в процесс развития Родины

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян принял председателя подкомиссии Европарламента по безопасности и обороне, главу делегации партии "La Republique en Marche" в Европарламенте Натали Луазо.  На встрече присутствовал и Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

Как сообщает пресс-служба аппарата президента, в ходе встречи Натали Луазо сообщила, что намерена лично ознакомиться с ситуацией, проблемами в Армении и Арцахе , чтобы понять в каком направлении ЕС и Франция могут оказать содействие.

Выразив благодарность за совершенный в Армению визит, президент коснулся создавшейся в стране послевоенной ситуации, представил свое

видение будущего развития Армении. Он подчеркнул важную роль поддержки, оказываемой со стороны Франции и ЕС, и на важность углубления сотрудничества в ключевых сферах.

В контексте развития страны Саркисян указал на необходимость осуществления конституционных изменений, принятие новой Конституции, имеющей эффективные механизмы по сбалансированию и сдерживанию, что поспособствует демократическому прогрессу страны, и позволит вовлечь человеческий потенциал диаспоры в процесс развития Родины.

В качестве иной предпосылки развития страны президент Саркисян отметил обеспечение прогресса в сфере образования, высоких технологий и искусственного интеллекта.

Согласно источнику, в ходе встречи собеседники обменялись мнениями о проблемах в регионе. 


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