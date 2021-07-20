Вторник, 20 Июля 2021 14:57

АрмИнфо.Председатель подкомиссии Европарламента по безопасности и обороне, глава делегации партии "La Republique en Marche" в Европарламенте Натали Луазо находится с визитом в Ереване.

Как сообщает пресс-служба Музея-института геноцида армян, Натали Луазо в сопровождении посла Франции в РА Джонатана Лакота и главы комиссии по внешним отношениям парламента РА Рубеном Рубеняном посетила мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицернакаберд".

Она возложила цветы к вечному огню и минутой молчания почтила память святых мучеников.

Натали Луазо также посетил музей Геноцида армян, познакомилась с временными и постоянными экспозициями. В завершении визита она также оставила запись в книге почетных гостей.

"Весь мир должен признать Геноцид армян, как это сделали Франция и Европарламент", - написала Натали Луазо.