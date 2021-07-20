Вторник, 20 Июля 2021 14:19

АрмИнфо. Визит и цели председателя Евросовета Шарля Мишеля в Ереван необходимо рассматривать в одном ряду с целями его встреч с руководством остальных стран-участников программы "Восточного партнерства". Подобное мнение выразил АрмИнфо главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", научный директор дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов.

"Речь идет о встречах с руководством Армении, Грузии, Азербайджана, Украины и Молдовы. Евросоюз сегодня пытается активизировать "Восточное партнерство" и во всем этом немалую роль играют как итоги 44-х дневной войны в Карабахе, так и позиция Беларуси в пользу выхода из данной программы. Все эти реалии ослабляют реализацию ВП в целом, и Брюссель вполне ожидаемо стремится не потерять рычаги влияния окончательно", - подчеркнул он.

Находящийся 16-17 июля в Ереване председатель Европейского совета Шарль Мишель на совместном с Николом Пашиняном брифинге озвучил желание Евросоюза "быть вовлеченным в регион". "ЕС хочет стать верным и активным партнером Армении в деле обеспечения ее благополучия, стабильности и безопасности. Я направляю вам очень сильное послание - мы рядом с вами. Я вновь подтверждаю намерение ЕС предоставить беспрецедентный финансовый пакет в 2.6 млрд. евро, чтобы содействовать решению приоритетных задач Армении>, - отметил Мишель.

По оценкам аналитика, прекрасно видя и осознавая все эти реалии, ЕС инициировал в странах ВП новую миссию посредством активизации данной программы с целью повысить собственную вовлеченность в их политику. И Армения в этом смысле исключением, на его взгляд, не является. Визит же главы Евросовета в Ереван, согласно Лукьянову, является неразрывной частью данной миссии.

Отмечая, что вся эта европейская деятельность разворачивается в зоне российского влияния, аналитик подчеркнул, что по части, к примеру, той же Армении Россия также имеет достаточно активную вовлеченность. В первую очередь в вопросах обеспечения безопасности республики, в которых Москва для Еревана по-прежнему безальтернативна. Последнее утверждение Лукьянов подкрепил напоминанием о пассивном поведении коллективного Запада в лице Минской группы ОБСЕ в дни прошлогодней войны в Карабахе.

"В любом случае, анализируя возможные перспективы активизации ЕС, в первую очередь необходимо исходить из реалий. Реалии же в наличии российских миротворцев в Карабахе и российских военных в Армении. Число которых, кстати, постоянно увеличивается. В этом свете, я не думаю, что активизация ЕС программы "Восточного партнерства" и даже параллельная активизация США на постсоветском пространстве, в целом, внесет существенные изменения в эти реалии", - подытожил российский аналитик.

Евросоюз намерен выделить Армении более 2,6 млрд. евро в ближайшие 5 лет на пять ключевых программ, в том числе на развитие Сюникской области. Документ был представлен и утвержден 2 июля в Брюсселе, в нем указаны инициативы, которые Еврокомиссия намерена реализовать к 2025 году в странах-членах <Восточного партнерства>.