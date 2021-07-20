Вторник, 20 Июля 2021 14:17

АрмИнфо. Посредством обстрелов Ерасхавана военно- политическое руководство Азербайджана пытается создать напряженную обстановку, очередной очаг напряженности на границе с Арменией, тем самым пытаясь оказать психологическое давление на наше население. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт по Азербайджану аналитического центра "Орбели" Тарон Ованнисян.

С 14 июля азербайджанская армия со стороны Нахиджевана обстреливает село Ерасх Араратской области Армении из стрелкового оружия и минометов. Жертвой обстрелов стал армянский военнослужащий, а накануне ранение получил глава общины Ерасх.

"Основной целью подобной агрессии, вне всяких сомнений, является стремление Баку "принудить Ереван к миру", разумеется, в том понимании, в котором его сегодня видит Ильхам Алиев. Подобное стремление четко проявляется во всех действиях азербайджанской армии. И угрозу применения военной силы в случае нежелания Армении идти на подобный мир на его условиях неоднократно озвучивает сам Алиев", - подчеркнул эксперт.

Непрекращающиеся обстрелы Ерасхавана эксперт рассматривает как закономерное продолжение азербайджанской политики давления на Армению по итогам 44-х дневной войны. Текущие обстрелы, на его взгляд, звенья одной цепочки состоящей из армянских пленных в Азербайджане, азербайджанского вторжения в Гегаркуник и в Сюник. С окончательной целью вынудить Ереван на односторонние уступки в вопросе урегулирования конфликта вокруг Арцаха и в вопросе определения статуса Арцаха.

В рамках данной политики, Баку, по оценкам Ованнисяна, давит как на психологическую, так и на социально-экономическую компоненту общественной жизни в Армении. Тем самым Азербайджан искусственно подогревает внутриполитическую обстановку, нестабильность в Армении. Цель, при этом, все та же - выудить у Еревана новые уступки. Эксперт убежден, что посредством поддерживания постоянного напряжения в армянском обществе, на внутриполитическом поле, Азербайджан пытается создать для руководства Армении безальтернативную ситуацию, в которой односторонние уступки останутся единственным способом успокоить ситуацию внутри страны.

"В любом случае, исключать сценария перерастания обстрелов Ерасхавана в полноценное военное столкновение не приходится. В подобной ситуации, на фоне недавней войны, мы не имеем права пренебрегать подобным сценарием. Сам факт соседства с Арменией Азербайджана и Турции уже не дает нам права исключать сценарий новой войны. Соответственно, все наши действия должны исходить из данного факта и данной логики", - подытожил Ованнисян.