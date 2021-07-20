Вторник, 20 Июля 2021 13:32

АрмИнфо.На азербайджано-армянской государственной границе продолжаются вызывающие тревогу события. . Об этом на своей странице в Twitter написал спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

"Мы повторяем наш призыв к сдержанности, разведению сил и конструктивному диалогу по пограничным вопросам без новых потерь. Евросоюз готов помочь сторонам", - заявил спецпредставитель ЕС.

Заметим, что с прошлой недели противник периодически устраивает провокации на разных участках армяно-азербайджанской границы. Накануне, была попытка осуществить прорыв на участке Ерасха. В Минобороны Армении сообщили о применении ВС Азербайджана гранатометов. В результате провокаций противника 14 июля погиб военнослужащий контрактник ВС Армении, а сегодня ночью был ранен глава общины Ерасхаван.