Вторник, 20 Июля 2021 12:08

АрмИнфо.В Москве сегодня пройдут переговоры главы России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который будет находиться в РФ с рабочим визитом.

Как передает Кремль, предполагается рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего укрепления российско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество.

"Планируется также обмен мнениями по актуальным региональным проблемам. Основное внимание будет уделено практическим аспектам реализации договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в том числе решению задач по разблокированию и развитию экономических и транспортных связей", - передает Кремль.