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АрмИнфо.Обстановка на армяноазербайджанской границе на данный момент спокойная. Вооруженные силы Республики Армения полностью контролируют ситуацию. Об этом сообщил начальник информационного отдела Административного управления Вооруженных сил РА полковник Самвел Асатрян.
По словам полковника, на некоторых участках армяно-азербайджанской границы, особенно в направлении Нахиджевана, в связи с недавними событиями некоторые СМИ распространяют панические материалы, которые могут оказать негативное влияние не только на население, но также создают определенные проблемы для Вооруженных сил РА. "Вооруженные силы Республики Армения со всей ответственностью выполняют свои задачи, готовы к любому развитию событий, ожидают полного доверия и содействия общественности", - подчеркнул Асатрян, передает "Арменпресс".
Отметим, что в конце прошлой недели ВС Азербайджана неоднократно обстреливали армянские позиции в направлении Нахиджевана и Карвачара. В результате одной из провокаций противника в направлении Ерасха погиб военнослужащий-контрактник ВС РА.
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|СК Армении представил подробности стрельбы в центре Еревана: Пострадавший гражданин США
|Конституционный суд Армении оставил в силе решение ЦИК
|Президент Европейского Совета Шарль Мишель прибыл в Армению
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Никол Пашинян принял заместителя начальника Генштаба ВС РФ Сергея Истракова
|Tуркменская делегация приняла участие в международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности»
|Армянские беженцы из Азербайджана и Нагорного Карабаха обратились к международному сообществу и ПАСЕ
|ЮКЖД провела мероприятие по повышению осведомленности водителей о правилах безопасного движения на железной дороге
|Турции не дает покоя коридор через Армению
|Варужан Нерсесян отозван из США и назначен послом в Великобритании
|Обнародована программа визита Шарля Мишеля на Южный Кавказ
|Глава общины Горис также заключен под стражу: На очереди глава Сисиана
|Завод АРМЕНАЛ отметил День металлурга
|Эксперт: Арестовывая преступников в кабинетах, государство с опозданием платит долги обществу
|Аналитик: Кризис, порожденный военным поражением Армении, завершен
|ВС Азербайджана продолжают обстреливать позиции Армении в направлении Ерасха
|Кочарян: Власти Армении сажают в тюрьмы тех, кто с оружием в руках защищал безопасность жителей Сюника
|В Армении число заболевших коронавирусом достигло отметки в 227 тыс. человек
|Госдеп США выразил поддержку мирному урегулированию карабахского конфликта в рамках МГ ОБСЕ
|В ЮКЖД продолжается процесс обновления технологического автопарка
|Минобороны Армении обвинило азербайджанское оборонное ведомство в перманентном распространении дезинформации
|Армения и Италия подписали план военного сотрудничества на 2021 год
|В Минобороны Армении выступили с неубедительными оправданиями в связи с сообщениями о сокращении довольствия военнослужащим-контрактникам
|Америабанк 8-й раз удостаивается премии Euromoney Award for Excellence 2021 как Лучший банк года в Армении
|Слетел с обрыва на железнодорожные пути
|Повышение заработной платы педагогов Армении будет производиться впредь после проведении аттестации
|Шарль Мишель едет в Ереван
|Армянские депутаты пожалели 50 тыс драмов на выплаты инвалидам карабахской войны, но не гнушаться в пять раз увеличить свои карманные расходы
|Полиция Армении упростит процедуру получения дубликатов утерянных автомобильных номерных знаков
|Раиси Пашиняну: Общие вызовы сделали неизбежным углубление сотрудничества между Арменией и Ираном
|Госдеп США представил свою версию телефонной беседы Блинкен-Пашинян
|Впредь для иностранцев в Армении будет доступна только британо-шведская вакцина AstraZeneca
|Блинкен и Ле Дриан обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
|На три месяца будет закрыто движение по направлению к улице А. Бабаджаняна с проспекта Исакова
|Эксперт: Эрдоган решил отрицать Геноцид армян на научной основе
|В Армении в разы выросли ДТП на железной дороге: основная причина - несанкционированные переходы
|Политолог: Армения оказалась в патовой ситуации между Западом и Россией
|Пашинян: Действия Азерабайджана являются вызовом международному праву, и всем тем силам, которые заинтересованы в установлении мира и стабильности в регионе
|Омбудсмен Армении в учреждении ООН: Власти Азербайджана продолжают углублять политику армянофобии
|Пашинян: Важно уже сегодня подумать о плавном переходе от программ социальной помощи арцахцам к программам развития
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|Эксперт: Арестовывая преступников в кабинетах, государство с опозданием платит долги обществу
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