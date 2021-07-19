Понедельник, 19 Июля 2021 17:35

АрмИнфо.Обстановка на армяно­азербайджанской границе на данный момент спокойная. Вооруженные силы Республики Армения полностью контролируют ситуацию. Об этом сообщил начальник информационного отдела Административного управления Вооруженных сил РА полковник Самвел Асатрян.

По словам полковника, на некоторых участках армяно-азербайджанской границы, особенно в направлении Нахиджевана, в связи с недавними событиями некоторые СМИ распространяют панические материалы, которые могут оказать негативное влияние не только на население, но также создают определенные проблемы для Вооруженных сил РА. "Вооруженные силы Республики Армения со всей ответственностью выполняют свои задачи, готовы к любому развитию событий, ожидают полного доверия и содействия общественности", - подчеркнул Асатрян, передает "Арменпресс".

Отметим, что в конце прошлой недели ВС Азербайджана неоднократно обстреливали армянские позиции в направлении Нахиджевана и Карвачара. В результате одной из провокаций противника в направлении Ерасха погиб военнослужащий-контрактник ВС РА.