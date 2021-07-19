Понедельник, 19 Июля 2021 15:03

АрмИнфо.В Кремле подтверждают подготовку визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию, речь идет о "сверке часов", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, такой рабочий визит готовится. Это рабочий визит, "сверка часов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли в графике президента встреча с Алиевым в РФ.

Песков добавил, что принимать какие-то документы в ходе визита не планируется, передает РИА Новости.