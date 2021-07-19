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АрмИнфо.В Кремле подтверждают подготовку визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию, речь идет о "сверке часов", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, такой рабочий визит готовится. Это рабочий визит, "сверка часов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли в графике президента встреча с Алиевым в РФ.
Песков добавил, что принимать какие-то документы в ходе визита не планируется, передает РИА Новости.
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|Противник вновь предпринял провокацию на армяно-азербайджанской границе в направлении Ерасха
|При поддержке ACBA Leasing предприятие Metal World оснащено производственными линиями последнего поколения
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Эксперт: Против Армении применяются самые передовые кибер-атаки
|"Гражданский договор" назвал своих кандидатов в спикеры и вице-спикеры нового парламента Армении
|Ваагн Меликян освобожден от должности генерального секретаря МИД Армении
|В Ереване подведены итоги штабных переговоров между ВС Армении и России - подписан меморандум о сотрудничестве
|Ереван напомнил Баку об армянских беженцах из Нахиджевана, Гандзака, Баку и Сумгаита
|Генштаб Армении: ВС страны готовы к любому развитию событий на границе
|Алиев посетит Москву
|Политолог: Визиты Шарля Мишеля и Эммануэля Макрона в Армению - свидетельство региональных амбиций ЕС
|Двойные стандарты президента Европейского совета
|Спецслужбы Азербайджана следили за правозащитниками при помощи израильского шпионского ПО
|По факту гибели солдата-срочника на боевой позиции задержан его сослуживец
|За сутки в Армении выявили 92 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело - 96 человек
|Шарль Мишель: ЕС готов содействовать достижению мира между Азербайджаном и Арменией
|Никол Пашинян и Нубар Афеян обсудили вопросы национальной повестки дня
|СК Армении представил подробности стрельбы в центре Еревана: Пострадавший гражданин США
|Конституционный суд Армении оставил в силе решение ЦИК
|Президент Европейского Совета Шарль Мишель прибыл в Армению
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Никол Пашинян принял заместителя начальника Генштаба ВС РФ Сергея Истракова
|Tуркменская делегация приняла участие в международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности»
|Армянские беженцы из Азербайджана и Нагорного Карабаха обратились к международному сообществу и ПАСЕ
|ЮКЖД провела мероприятие по повышению осведомленности водителей о правилах безопасного движения на железной дороге
|Турции не дает покоя коридор через Армению
|Варужан Нерсесян отозван из США и назначен послом в Великобритании
|Обнародована программа визита Шарля Мишеля на Южный Кавказ
|Глава общины Горис также заключен под стражу: На очереди глава Сисиана
|Завод АРМЕНАЛ отметил День металлурга
|Эксперт: Арестовывая преступников в кабинетах, государство с опозданием платит долги обществу
|Аналитик: Кризис, порожденный военным поражением Армении, завершен
|ВС Азербайджана продолжают обстреливать позиции Армении в направлении Ерасха
|Кочарян: Власти Армении сажают в тюрьмы тех, кто с оружием в руках защищал безопасность жителей Сюника
|В Армении число заболевших коронавирусом достигло отметки в 227 тыс. человек
|Госдеп США выразил поддержку мирному урегулированию карабахского конфликта в рамках МГ ОБСЕ
|В ЮКЖД продолжается процесс обновления технологического автопарка
|Минобороны Армении обвинило азербайджанское оборонное ведомство в перманентном распространении дезинформации
|Армения и Италия подписали план военного сотрудничества на 2021 год
|В Минобороны Армении выступили с неубедительными оправданиями в связи с сообщениями о сокращении довольствия военнослужащим-контрактникам
|Америабанк 8-й раз удостаивается премии Euromoney Award for Excellence 2021 как Лучший банк года в Армении
|Слетел с обрыва на железнодорожные пути
|Повышение заработной платы педагогов Армении будет производиться впредь после проведении аттестации
|Шарль Мишель едет в Ереван
|Армянские депутаты пожалели 50 тыс драмов на выплаты инвалидам карабахской войны, но не гнушаться в пять раз увеличить свои карманные расходы
|Полиция Армении упростит процедуру получения дубликатов утерянных автомобильных номерных знаков
|Раиси Пашиняну: Общие вызовы сделали неизбежным углубление сотрудничества между Арменией и Ираном
|Госдеп США представил свою версию телефонной беседы Блинкен-Пашинян
|Впредь для иностранцев в Армении будет доступна только британо-шведская вакцина AstraZeneca
|Блинкен и Ле Дриан обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
|На три месяца будет закрыто движение по направлению к улице А. Бабаджаняна с проспекта Исакова
|Эксперт: Эрдоган решил отрицать Геноцид армян на научной основе
|В Армении в разы выросли ДТП на железной дороге: основная причина - несанкционированные переходы
|Политолог: Армения оказалась в патовой ситуации между Западом и Россией
|Пашинян: Действия Азерабайджана являются вызовом международному праву, и всем тем силам, которые заинтересованы в установлении мира и стабильности в регионе
|Омбудсмен Армении в учреждении ООН: Власти Азербайджана продолжают углублять политику армянофобии
|Пашинян: Важно уже сегодня подумать о плавном переходе от программ социальной помощи арцахцам к программам развития
|Прогноз: Дальнейшие импульсы между Арменией и Азербайджаном будут обуславливаться наличием-отсутствием ресурсов
|Читать больше
|Эксперт: Арестовывая преступников в кабинетах, государство с опозданием платит долги обществу
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