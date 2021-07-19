Понедельник, 19 Июля 2021 12:06

АрмИнфо.За минувшие сутки в Армении провели 3 554 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 92 человек (2,6%), выздоровело - 96, скончалось - 3. Согласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 19 июля фактическое лечение в Армении получают 3 414 пациентов.

В общей сложности в стране зарегистрировано 227 552 случая заражения коронавирусом (17,9%), выздоровело 218 427 человек (96,1%), скончалось - 4 569 (2%). С момента вспышки пандемии в Армении был проведен 1 271 171 тест на коронавирус.