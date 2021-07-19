Понедельник, 19 Июля 2021 11:59

АрмИнфо.Следственный комитет Армении представил подробности инцидента со стрельбой в центре Еревана.

Так, согласно сообщению СК РА, 18 июля в районе 19.30 по местному времени поступил сигнал о стрельбе по адресу ул. Амиряна 18.

"В тот же день из Медцентра "Армения" поступило сообщение о том, что к ним поступил гражданин США 1979 г.р. с огнестрельным ранением в области ноги. В результате проведенных следственных мероприятий выяснилось, что вышеуказанный гражданин был ранен во время инцидента на ул. Амиряна 18", - сообщили в СК РА, добавив, что по факту возбуждено уголовное дело по признакам ч. 4 ст.258 УК РА и ч.1 ст. 235 УК РА.

Согласно сообщению ведомства, в районе 19.30 между неизвестными лицами завязалась драка на ул. Амиряна 18, во время которой один из участников инцидента был ранен в ногу. На месте инцидента были обнаружены три 9 мм гильзы. В СК РА также заверили, что предпринимаются все меря для выяснения всех участников инцидента и причины драки.

Заметим, также, что несмотря на то, что в СК заверяют, что не известны личности участников инцидента в центре Еревана, в СМИ с вечера тиражируется имя стрелявшего. Согласно циркулируемой в СМИ и социальных сетях информации, стрелявший - сын известного бизнесмена, кандидата в депутаты в парламент нового созыва от правящей силы Хачатура Сукиасяна (в народе более известный под кличкой Грзо - ред.). Также сообщается, что друзья стрелявшего непосредственно после инцидента попытались извлечь и удалить видеокадры со всех камер на этом участке.